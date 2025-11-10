RANR: Nočemo biti drugačni za vsako ceno!

RANR so mlada petčlanska zasedba iz Maribora, v kateri so pevka Neli, družbo pa ji deljo Dominik, Tadej in dva Marka. V letošnjem letu so predstavili dve EP izdaji, Sončne oči in Heavy Pouring, eno v slovenščini, drugo v angleščini. Več o njihovem ustvarjanju nam so nam Neli in fantje povedali v pogovoru.

Vaš zvok je nekako "poln", funky, zasanjan, več dajete na plesno-žurerski moment kot na rockersko-izpovednega, ali je RANR vaš lastni žanr, ki ste ga ustvarili. Kako bi ga opisali?

Ja, je definitivno nekaj, kar še vedno ustvarjamo in najbrž bomo to delali vedno. Smo mnenja, da se ustvarjalci nikoli zares ne najdemo, ampak smo vedno v nekem procesu raziskovanja in iskanja samega sebe. Zato poskušamo dajati fokus bolj na to, kar smo mi, kot individualne osebe v zasedbi, to pa potem prelivamo v glasbo. Vsak od nas doda svoj del sebe, da nastane nekaj najlepšega in intimnega. Mešamo naše individualne svetove (smeh). Naš žanr se sproti spreminja z nami in ravno zato ga ne skušamo zapreti. Pustimo da raste in diha.

RANR so pevka Neli Lalovič, ki piše večino besedil, glasbo pa ustvarjajo Dominik Širovnik, Tadej Klojčnik, Marko Matjašič in Marko Bera. FOTO: Primož Peruš icon-expand

Baje ste imeli prve pesmi v angleščini, potem je bil EP Sončne oči, zdaj na novem EP-ju Heavy Pouring pa ste se vrnili k angleščini, kako to?

V bistvu se nismo vrnili, ampak smo angleške pesmi šele zdaj izdali. Sicer pa so pesmi v angleščini nastajale vzporedoma s slovenskimi. Se pa ne oziramo na jezik, bolj nam je pomemben občutek, ki ga vzbudi določena pesem.

Kako po treh letih gledate na svoj razvoj, kakšne cilje ste si zastavili, koliko izmed njih ste jih že dosegli?

Zdi se nam, da je bil naš razvoj doslej kar uspešen. Vsi v skupini bi lahko rekli, da nikoli ne bo "to to", ker res vedno ciljamo na nekaj več. Vse, kar smo do zdaj ustvarili, pa razveseli našega "notranje otroke", ki se samo smejijo in so res srečni, da končno počnemo to, kar nam je namenjeno v življenju delati (smeh).

Po dveh EP-jih morda logično sledi album, ni pa nujno, glede na to, da je sama forma albuma morda v času streaming servisov in zmanjšane pozornosti in osredotočenosti nekoliko zastarela, kako gledate na te zadeve?

Zagotovo sledijo nove pesmi, ne razmišljamo pa še o tem, kako jih bomo "zapakirali". V bližnji prihodnosti imamo željo narediti konceptualni album, ampak včasih je bolje na določene stvari počakati, da jih narediš, ko si nanje res pripravljen. Ne obremenjujemo se s tem, kaj je trenutno "in". Vsi smo še iz časa, ko smo kupovali plošče in poslušali albume od začetka do konca ha-ha. Ta forma nam je še vedno blizu, tudi če jo danes marsikdo dojema drugače.

Koliko se vam zdi pomembno, da se razlikujete od drugih, da imate svoj zvok oz. kakšne zgodbe, ideje, občutenja sporočate v svojih pesmih?

Vsi se razlikujemo, že po osebnostih, noben človek ni enak. Če bi se preveč obremenjevali s tem, da moramo zveneti drugače od drugih, bi izgubili tisto, kar nas dela pristne. Naš cilj ni biti drugačen za vsako ceno, temveč želimo biti realni v tem, kar delamo. In če je to pristno, bo že samo po sebi zvenelo kot nekaj svojega.

Aprila letos so izdali EP Sončne oči s petimi skladbami v slovenščini, oktobra so se uspešno predstavili v Kinu Šiška, ko je izšel drugi EP Heavy Pouring, tokrat v angleščini. FOTO: Primož Peruš icon-expand

Imate definicijo, projekcijo uspeha, kaj se vam zdi pri vsem skupaj zdi najbolj pomembno, eno je glasba, drugo pa je še vse ostalo, ki pride (spada) zraven?

Da vedno ostanemo isti, se imamo med sabo radi in nam nič ne stopi v glavo. To se nam zdi najbolj pomembno. Uspeh je po mojem mnenju dokaj relativen. Pač lahko imaš številke in pozornost ampak če pri tem izgubiš sebe posledično izgubiš bend, pol si izgubil bistvo. Za nas je uspeh to, da delamo stvari iskreno, da uživamo v procesu in da kot bend rastemo skupaj. Vse ob svojem času.

Najnovejši videospot Vedno govori o življenjskih "buškah", odzivi so, da je pesem polna življenja, pravite, da je treba uživati v danem trenutku, kaj je torej tisto, kar najbolj cenite tukaj in zdaj?

Tukaj in zdaj cenimo, da smo lahko del vsega, kar se trenutno dogaja in tega, da nas ljudje poslušajo in da nas slovenska glasbena scena sprejema tako kot nas - zelo lepo. Biti del nečesa novega je vedno vznemirljivo, a ko si z ljudmi, ki jih imaš rad in delaš to kar imaš rad, je to nezamenljivo in neprecenljivo. Ne pozabimo, da se je včasih treba sprijazniti, da nekaj mine, nekaj ostane, ampak vedno pride nekaj novega. Vse bo okej.

Nedavno ste se predstavili v Kinu Šiška, s čimer ste zaključili določeno poglavje, greste dalje, že veste kam, kako gledate naprej, česa si želite v novem letu?