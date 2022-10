Raper Arne in producent Tao na prvencu stilistično ne taktizirata

A veš kaj mislm? je poseben hiphop album. Pripovedni stil raperja Arneja je flegmatičen manierizem. Nič kaj latentna ljubljanska vzvišenost mu izrazito pristoji. Dramo, ki jo na račun odnosov z bližnjimi in malo manj bližnjimi plete poet, pa prav on sam istočasno vehementno negira. Rezultante Arnejevega ekspresnega dialoga, zlitega v monolog, so zabavne, smešne, pomenljive, pogosto celo vzorno šminkerske, nemalokrat pa spogledljive, v nekaj odtenkih tudi mačistične; a v mejah zdravega, prikupnega hiphop napuha. Glasbeni stil, ki ga pod Arneja meče producent Tao, pa je prav enako zanimiv, intriganten in raznovrsten. Song Hoe Phase poganja house beat, 9-5 vključuje izdatno količino za pozna devetdeseta značilnih švigajočih godal, tempo enoti Dibs pospešuje nenavaden pušeljc trip-hop figur, Jajca krasno razmeče funky pumpica, ipd. Če bi imela Taova produkcijska taktika bolj grob ali pa vsaj malenkost bolj poudarjeno industrijski naklon, bi se lahko že menili o delno eksperimentalnemu izrazu, kakšnega zastopa duo PTČ. Obenem velja, da sta Arne in Tao slogovno mestoma sorodna z Vazzovo narativno preferenco. A vendarle nista. Arne in Tao zvenita mehkeje, bolj sproščeno, sem ter tja že kar malce jebivetersko. In ravno slednje njune komade - na tem prvem albumu jih je devet - ovija v nekaj posebej očarljivega. Arne, ki ga zlahka prepoznamo tudi po njegovem fashion swaggerju ali po dokaj vpadljivi garderobi (navdihuje ga malenkost retro, a dosledno klasičen gentlemanski modni stil, nekako azurne provenience), je nedavno izdal, da ga nemalo sledilcev naslavlja kot antipatika. Ščepec ali dva samoironije tudi v njegovih verzih nikoli ne bo izostal. Nemara je izpostavljena pripomba tudi posledica raperjeve dikcije, ki bi bila, res, na parih pregibih lahko bolj decentna ali morebiti manj trapersko nosljava. V tem oziru se mi utrne celo podobnost med Arnejevim rapanjem in tistim častitljivega mariborskega hiphop veterana Iztoka Šumatića, veliko bolj znanega po nadimku Eyeceeou. Tudi štajerskemu rap maestru je potrebno prisluhniti zelo pozorno, pa ne zaradi njegovega, v primerjavi z Arnejevim, bistveno bolj jasnega nagovora, pač pa zaradi ekspresne in poleg tega še miselno zelo poglobljene, vsebinsko pa povsem odkrite, iskrene, pogosto brezkompromisne nastopaške poze. Še eno izrazito obeležje, ki sodi k omembi dvojca Arne & Tao je vloga raperke Žene. Arne jo neposredno naslavlja kot svojo romantično družico, dejansko pa z albumom A veš kaj mislm? prav njen pronicljivi govorniški fazon dobiva izzivalnega zrcalnega dvojčka. Kaj podobnega v domačem hiphop spektru še nismo izkusili. 9-5 se zdi še posebej hud komad. A veš kaj mislm? Mislim, da je še kako prav, da si vzameš čas za preposlušanje grozda inteligentnih misli, zavedenih na plati A veš kaj mislm? Conscious zafrkancija na visokem nivoju.

Ocena: 5