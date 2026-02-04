Bosansko sodišče proti Bubi Corelliju: utajal davke

Posebni oddelek za zatiranje korupcije, organiziranega in medkantonalnega kriminala Vrhovnega sodišča Federacije Bosne in Hercegovine (POSKOK) je sporočil, da je glasbenik Buba Corelli priznal krivdo za davčno utajo. Na račun davčne uprave naj bi tako že nakazal znesek v višini 115.642 bosanskih mark, kar je približno 59.000 evrov.

Priljubljenega bosanskega raperja Amarja Hodžića , ki je na območju Balkana zaslovel pod umetniškim imenom Buba Corelli , je ujela roka pravice.

"Obtoženca obtožujejo, da se je kot davčni zavezanec v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2022 zavestno in namerno izogibal plačilu prejemkov, predpisanih z davčno zakonodajo FBiH, in prispevkov za socialno varnost, predpisanih v Federaciji BiH, tako da ni predložil zahtevanih podatkov o pridobljenem obdavčljivem dohodku," je bilo po poročanju tujih medijev navedeno v obtožnici.

36-letni Corelli je v nasprotju z določbami zakona in s posledičnim izogibanjem plačila dohodnine in prispevkov za zdravstveno zavarovanje v navedenem časovnem obdobju pridobil protipravno premoženjsko korist. Državni proračun BiH je tako oškodoval za 59.000 evrov, s čimer je storil kaznivo dejanje davčne utaje po 273. členu, 1. odstavku Kazenskega zakonika Federacije Bosne in Hercegovine (KZ FBiH), v povezavi s 55. členom KZ FBiH.

Obtoženemu je bila s kaznivim dejanjem pridobljena premoženjska korist v celoti odvzeta na način, da je kot davčni zavezanec v celoti poravnal svoj glavni davčni dolg davčni upravi Federacije BiH.