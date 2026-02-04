Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bosansko sodišče proti Bubi Corelliju: utajal davke

Bosna in Hercegovina, 04. 02. 2026 18.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Buba Corelli

Sarajevski raper Amar Hodžić, znan pod umetniškim imenom Buba Corelli, je priznal utajo davkov. Balkanske medije je preplavila novica o obtožnici sarajevskega sodišča, v kateri je navedeno, da mora obtoženi Buba Corelli davčni upravi povrniti utajeni denar.

Priljubljenega bosanskega raperja Amarja Hodžića, ki je na območju Balkana zaslovel pod umetniškim imenom Buba Corelli, je ujela roka pravice.

Posebni oddelek za zatiranje korupcije, organiziranega in medkantonalnega kriminala Vrhovnega sodišča Federacije Bosne in Hercegovine (POSKOK) je sporočil, da je glasbenik Buba Corelli priznal krivdo za davčno utajo. Na račun davčne uprave naj bi tako že nakazal znesek v višini 115.642 bosanskih mark, kar je približno 59.000 evrov.

Buba Corelli
Buba Corelli
FOTO: Profimedia

"Obtoženca obtožujejo, da se je kot davčni zavezanec v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2022 zavestno in namerno izogibal plačilu prejemkov, predpisanih z davčno zakonodajo FBiH, in prispevkov za socialno varnost, predpisanih v Federaciji BiH, tako da ni predložil zahtevanih podatkov o pridobljenem obdavčljivem dohodku," je bilo po poročanju tujih medijev navedeno v obtožnici.

36-letni Corelli je v nasprotju z določbami zakona in s posledičnim izogibanjem plačila dohodnine in prispevkov za zdravstveno zavarovanje v navedenem časovnem obdobju pridobil protipravno premoženjsko korist. Državni proračun BiH je tako oškodoval za 59.000 evrov, s čimer je storil kaznivo dejanje davčne utaje po 273. členu, 1. odstavku Kazenskega zakonika Federacije Bosne in Hercegovine (KZ FBiH), v povezavi s 55. členom KZ FBiH.

Obtoženemu je bila s kaznivim dejanjem pridobljena premoženjska korist v celoti odvzeta na način, da je kot davčni zavezanec v celoti poravnal svoj glavni davčni dolg davčni upravi Federacije BiH.

Preberi še Bosanski raper Buba Corelli obsojen na leto dni zapora

Priljubljeni sarajevski raper pa se ni prvič znašel navzkriž z roko pravice. Pred šestimi leti ga je okrožno sodišče v Sarajevu obsodilo na leto dni zaporne kazni zaradi ilegalne proizvodnje in preprodaje opojnih substanc. Glede afere zaradi utaje davkov se raper še ni odzval.

Buba Corelli Davki Utaja

Žan Serčič: Od Talentov do predstavitve četrtega albuma

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Bančni kredit brez čakanja
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515