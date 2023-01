Raper Corade na obisku doma in še kje

Glede na sloves bi si oba, ne le notorični mehko-raperski in plehko-R&B-jevski megazvezdnik Tyga, morala prepovedati pobege skozi zasilne izhode. Nasty ni niti po obliki, še manj po vsebini, pripovedna globina, je sramotna plitvina, itak – zadosten dokaz, da sta priljubljena artista in že večkratna sodelavca na kariernem vrhuncu. Njuna nova uspešnica je zdrizasta, njen učinek je slaboten, video pa tup. Pravi razlog, da se Tyga in Chris Borwn drenjata še med poznodecemberskimi ali v zadnjem koledarskem pljusku singličnih izdaj mora biti nekje drugje. Za zdaj pa to ni nič drugega kot padec (v mlako povprečja).

Ocena: 2,5

CORDAE - Feel It In The Air