Raper Drake: nov mejnik za kanadskega superzvezdnika

Spletna platforma Spotify, ki jo imajo nekateri tudi za najboljšo legalno možnost poslušanja glasbe, je objavila lestvico najbolj poslušanih glasbenih izvajalcev zadnjega desetletja. Lani so tako vsi pisali o neverjetnem uspehu britanskega glasbenika Eda Sheerana, kajti njegova skladba Shape Of You je na Spotifyu presegla 2 milijardi ogledov in je tako postala prva pesem s takim dosežkom. Sledil mu je Drakes pesmijo One Dance.

Leto dni kasneje pa očitno slavi Drake. Postal je namreč najbolj predvajan glasnike zadnjega desetletja, očitno mu je letošnje leto izredno naklonjeno, kajti na prestižnih grammy nagradah je letos dobil kipec v kategoriji najboljša rap pesem. Toda britanski rdečelasi glasbenik nikakor ni pozabljen, Sheeran je pristal na drugem mestu, tretje mesto pa je zasedel ameriški superzvezdnik raper Post Malone.

Kako pa je z dekleti? Na četrtem mestu je pristala pevka uspešnic Problem, 7 Rings in God is a Woman, Ariana Grande, in tako prehitela velika imena, kot so Rihanna, Taylor Swift, Sia in Beyonce.

Hkrati pa je spletna stran razkrila tudi, kdo je glasbeni prvak v letošnjem letu. Vodi Malone, za njim pa je ena največjih zvezd ženske glasbene scene v letu 2019, sedemnajstletna Billie Eilish. Za njo 'stopicljajo' Ariana, Sheeran in Bad Bunny ter Camila Cabello in Shawn Mendes, ki sta svet obnorela tako s skupno pesmijo Señorita kot tudi s svojo svežo ljubeznijo.