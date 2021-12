Raper Drake se je odločil, da zavrne nominaciji za grammyja

Drama z nominacijami glasbenih nagrad grammy se nadaljuje tudi v leto 2022. Potem ko z lanskimi nominacijami nista bila zadovoljna predvsem pevec The Weeknd in Justin Bieber, ker jih sama nista prejela, se je raper Drake odločil, da svoji dve nominaciji, ki ju je prejel pred kratkim, zavrne. Razlog za to odločitev ni znan, Akademija pa je njegovo željo upoštevala.

Po poročanju revije Variety se je raper Drake odločil, da zavrne nominaciji, ki ju je prejel za nagrado grammy. 35-letnik je bil nominiran v kategoriji Najboljši rap album z albumom Certified Lover Boy in v kategoriji Najboljši rap nastop s pesmijo Way 2 Sexy. Zakaj se je odločil, da se za prestižni nagradi ne želi potegovati, ni znano.

icon-expand Drake je v preteklosti prejel štiri grammyje. FOTO: Profimedia

Raperjevi tiskovni predstavniki odločitve niso želeli komentirati, nekdo iz njegove ekipe, ki je ostal anonimen, pa je za The Post potrdil, da je odločitev sprejel Drake, Akademija pa bo to spoštovala. Zvezdnik je v preteklosti osvojil le štiri nagrade grammy, med njimi grammyja za najboljši rap album in najboljšo rap pesem. Kljub temu v številu prejetih nagrad zaostaja za svojimi kolegi, Jay-Z je do zdaj osvojil 23 grammyjev, januarja 2022 pa ima priložnost osvojiti še kakšnega.

Grammyji veljajo za najprestižnejše priznanje v svetu glasbe, nominacije in nagrade pa podeljuje Snemalna akademija, elitna organizacija, ki jo sestavljajo glasbeniki, producenti in avdio inženirji. V obeh kategorijah, v kateri je bil nominiran tudi Drake, je bilo podanih po pet nominirancev, Akademija pa je sprejela odločitev, da ne bodo sprejeli dodatne nominacije, zato bodo v teh dveh kategorijah za grammyja tekmovali po štirje nominiranci, ki so že bili razglašeni.

Prejšnjo podelitev grammyjev je najglasneje bojkotiral pevec The Weeknd, ki je v objavi na Twitterju zapisal: "Grammyji ostajajo skorumpirani. Dolgujete meni, mojim oboževalcem in industriji." Pevec je lansko leto razglasil, da se bo njegov bojkot nadaljeval tudi v prihodnje, razlog pa je bil, da njegov album After Hours ni prejel nobene nominacije za grammyja 2021.