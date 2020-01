Raper Eminem s spornim besedilom užalil družine žrtev terorističnega napada

Slavni raper Eminem , ki je svoj glasbeni material nazadnje predstavil leta 2018 z naslovom Kamikaze, je nazaj z novim albumomMusic To Be Murdered. Na albumu je 20 pesmi, med gosti pa je na njem mogoče slišati britanskega glasbenika Eda Sheerana in pred kratkim preminulega raperja Juicea Wrlda .

"Gre za pokop," je zapisal zraven. Na platnici je glasbenik, ki v eni roki drži sekiro in v drugi revolver in si ju pritiska h glavi. Gre za reminiscenco na motiv režiserja Alfreda Hitchcocka . "Navdihnjeno po mojstru, stricu Alfredu," je glasbenik objavil na Instagramu.

Župan Manchestra Andy Burnham se je na Eminemovo pesem odzval z besedami: "To je nepotrebno žaljivo in globoko nespoštljivo do družin in vseh prizadetih (v napadu)."

Figen Murray, katere sin Martyn Hett je umrl v napadu, je prav tako izrazila svoje neodobravanje, potem ko je bila obveščena o obeh pesmih. "Videti je, kot da se naslanja na slavo Ariane Grande in Justina Bieberja, pri tem pa govori neokusne stvari o drugih zvezdnikih," je zapisala na Twitterju. Murray se je med drugim zavzemala za uvedbo Martynovega zakona, ki bi zahteval, da bi mesta uvedla strožje varnostne preglede.

Na družbenih omrežjih je veliko podobnih komentarjev, ki menijo, da gre za kontroverzno besedilo, ki je neprimerno, saj je zaradi omenjenega napada veliko ljudi izgubilo svoje bližnje in ljubljene osebe. Ta tragični dogodek pa je mnogim za vedno spremenil življenja.

47-letni Eminem je objavil še nov videospot za pesem Darkness. Del videospota se nanaša na pokol v ameriškem Las Vegasu leta 2017, v katerem jeStephen Paddock s streljanjem skozi okno hotelske ubil 58 obiskovalcev koncerta. Morilec se je sam pokončal, preden je policija vdrla v sobo.