Raper Gonzoe, prijatelj Tupaca, podlegel strelom

Losangeleški raper Gonzoe, prijatelj in sodelavec raperjev Tupaca in Ice Cuba, je umrl pod streli v ameriškem mestu Seattle. Po poročanju Metroja so raperja po incidentu prepeljali v bolnišnico Harborview Medical Centre, ker je utrpel hujše poškodbe. Pozneje je policija sporočila, da je žrtev ponoči podlegla poškodbam. Prijatelji so potrdili, da gre za raperja.

45-letni raper Gonzoe, čigar pravo ime je Ronald Moore, je bil ustanovni član skupine Kausion, ki je delovala v 90. letih. V skupini sta bila še Cel in Kaydo. Kausion so podpisali pogodbo z založbo Lench Mob, katere ustanovitelj je raper Ice Cube. Leta 1995 so izdali prvi album South Central Los Skanless. Gonzoe je po razpadu skupine nadaljeval solo glasbeno kariero, pogodbo pa je podpisal z založbo Death Row Records. Postal je dober prijatelj legendarnega raperja Tupaca Shakurja, s katerim sta sodelovala pri kar nekaj pesmih, tudi Die in This Life I Lead. Gonzoe je leta 2017 izdal svoj zadnji album, imenovan Tha Code, letos pa je s ponovno združeno skupino Kausion izdal še EP Masters Massacre. Poklonili so se mu že številni glasbeniki, med njimi tudi raperja Problem in Crooked. Tudi Tupacov sodelavec C-bo je na družbenem omrežju Instagram objavil posnetek, na katerem sta skupaj z Gonzojem, in zapisal: "Res ne maram tega ponavljajočega se kroga ubijanja teh, ki so končno spremenili svoje življenje na boljše."