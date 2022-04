Raper Kendrick Lamar presenetil z napovedjo: obeta se peti album

Kendrick Lamar , večkratni dobitnik ameriške glasbene nagrade grammy, je novi album napovedal z objavo na družbenih omrežjih. Na Twitterju je glasbenik znova objavil zapis svojega oboževalca, ki se je februarja pošalil z objavo, da je Lamar uradno upokojen in ga povezal s svojo spletno stranjo z objavo o novemu albumu.

Mr. Morale & The Big Steppers je tako Lamarjev peti studijski album. Nazadnje je leta 2017 izdal nagrajeni album Damn. Leta 2018 je Lamar postal prvi raper, ki je osvojil prestižno Pulitzerjevo nagrado v glasbeni kategoriji. "Album je virtuozna zbirka pesmi, ki jih združuje pogovorna pristnost in ritmična dinamika," so zapisali v takratni izjavi.