Raper Nipke skočil v narodnozabavne vode

Priljubljeni raper Nipke se je novega singla Dravelski Venček lotil precej drugače. Po dolgem času je na ramena nadel harmoniko, ki jo je igral kot otrok, in zakorakal v svet narodnozabavne glasbe. Ob tem je povedal, da gre pri novi pesmi za "glasbeni eksperiment, kjer se tradicija sreča s sodobnostjo, ali po domače, ko raper sestavi narodnozabavni ansambel." Dravelski Venček je tako "unikatna fuzija, ki bo prevrnila marsikatera pričakovanja."

Besedilo za pesem je napisal Nipke, za glasbo je poskrbel Damjan Jović, pri projektu pa so svoj podpis pustili tudi glasbenika Tommy Budin in Aleš Jurman iz Ansabla Saša Avsenika, Blaž Jenkole iz Fehtarjev in Gašper Konc. Vokale so prispevali Luka Sešek (Ansabel Saša Avsenika), Tina Debevec in Gašper Konc, pod videospot pa se je podpisal Jan Jordan Filip Frangeš.