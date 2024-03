Raper Tomos: Z novim producentom delava še boljšo glasbo

TOMOS (Tomaž Marc) je severnoprimorski raper, ki prihaja iz naselja Plave v občini Kanal ob Soči. Deluje z ekipo lokalnih glasbenikov in kreativcev, ki so tudi njegovi bližnji prijatelji. Tomos se z rap glasbo ukvarja že praktično vse življenje, ko je začel pisati rap besedila, posnel pa je tudi že tri studijske albume. V prihodnjih dneh bo izdal četrti album in po dvoletnem premoru izdaja singel z naslovom Del vizije. Kot pravi, je vesel, da je zaključil ta komad, saj je v vmesnem času zamenjal del ključne ekipe, pred tem pa že razmišljal, da bi tudi prenehal z glasbeno kariero.

"Komad je balada, v katerem opisujem svojo preteklost. V komadu je zgodba mlajšega Tomosa o vztrajnosti, ki me je spremljala že od otroštva. Opisujem, kako niso verjeli vame oziroma niso želeli, da bi uspel. Govori o posmehovanju, ker sem bil drugačen od ostalih in imel drugačno vizijo kot vrstniki. Nisem bil klasičen popularen fant. V otroštvu sem rad igral košarko, ko sem spoznal rap, pa sem se odločil pozornost usmeriti v glasbo. Takrat je bilo težje, ker tehnologija ni bila tako dostopna, kot je danes. Komad je izdan po dvoletnem premoru in je začetek novega obdobja, saj bom sedaj v roku pol leta izdal več singlov in nov album. Občutek je kot da sem ponovno rojen. Dvoletni premor mi je dal nov zagon in drugačen pristop do glasbe kot do sedaj. Z novim producentom delava še boljšo glasbo," je ob izidu nove pesmi povedal Tomos.