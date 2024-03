Raperjeve zaobljube so kratkotrajne zadeve

OGLAS

MGK - Dont Let Me Go

Na nek način se mi je vselej preveč neposreden in zato prepogosto profani MGK ali Machine Gun Kelly s tole baladno izpovedjo kar nekako prikupil. Zakaj? Preprosto zato, ker o travmah ali o preživetih temnih travmatičnih obdobjih pripoveduje, torej zapoje počasi in razločno, ne pa furjasto in živalsko kričeče. Pri Kellyju je, gotovo, podobno kot pri Kanyeju Westu, vedno treba vzeti v zakup, da je (lahko) samopomilovanje tudi dragocena marketinška vsebina. Toda ječanje, kolikor je to lahko razumljivo, nedoraslih oseb(nosti) načeloma moškega spola za percepcijo občestva niti ni tako zelo odveč. Zelo drži, da so najgloblje osebne frustracije zelo pogosto podedovane. A vseeno. Ne pozabimo, da je pričujoči komad v tehničnem in še bolj v estetskem oziru komaj lahko uvrščen med kreacije, ki za sabo že imajo deset ali enajst pomladi. Enkratno zaužitje te netalentiranosti bo povsem dovolj. Razen če terapevt ne predpiše drugače. Ocena: 2 CENTRAL CEE - I Will

Zgodnjespomladanska light-balada vedno vžge! Do zdaj smo londonskega emcija, ki je tako spretno in tudi z enormnim uspehom skupaj zlil mehak trap in robusten grime, poznali po iskrih poskočnih komadih z vedno prisotnim samobodrilnim pripovednim prefektom "alright". Tokrat je Cee presenetljivo drugačen. I Will opeva ljubezensko razmerje, vključujoč metuljčke v trebuhu ter še druge tipe bolečin in tegob. Prepoznavni "allright" sicer ne izostane. Toda Central Cee naposled zveni zrel in resen. Vsi pa vemo, da so obljube, zaobljube kratkotrajne zadeve. Ključno je, da je Central Cee na test prepričljivosti postavil nekaj neobičajnega. In tudi z nenavadnostjo je semestrski izpit opravil najmanj prav dobro. Ocena: 3,5 JACOB COLLIER FT. CAMILO - M corazón

Angleški multimuzik in studijski mag, obenem pa genialen avtor supernasičenih aranžmajev, v svoji aktualnem hitu skupaj s kolumbijskim gostom Camilom združuje jokavo soul popevkarsko in sorazmerno neusmiljen EDM oz. pro-plesno-elektronsko ali pač sintetično generirano bombastično ritmiziranje, če ne kar butanje. Mi corazón ali oda srčnim radostim zveni še kar posrečeno. Razlika med dvema izrazito ločenima motivoma je izvedena še kar premeteno, modro, predvsem pa do poslušalca prizaneseno. Bučna polovica songa le nekako izzveni kot smiselno nadaljevanje obratno sorazmerne sladkobne pop lahkotnosti. Sploh v primerjavi z albumom, ki ga v tej sezoni 29-letni londonski glasbenik ponuja svojim številnim oboževalcem. Tudi Mi corazón sodi na delo Djesse vol. 4, Collierjev peti album. Namreč. Ta je zaradi – za avtorja in pevca sicer značilnih – neomajnih ritmičnih (pa ne le teh) oscilacij v malodane že kičasto hibridnih songih še bolj naporen kot vsi dosedanji. Ocena: 3 EVA PAVLI - Obrnem stran