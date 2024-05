Raperji združeni na Hip Hop Reunion: To je praznik hip hopa

Ena stvar je gotova, naši hiphop veterani so si edini, da je bilo zakulisje njihovih nastopov včasih precej drugačno, kot danes. "Ob ranih začetkih Hip Hop Reuninov je bilo zaodrje videti malo drugače. To je bilo bolj živalsko," je zaupal Nipke, z njim pa se strinjata tudi Mrigo in Emkej. "Prej je bilo vse veliko bolj razpuščeno in tudi na odru smo bili veliko bolj divji, zdaj smo že malo bolj profesionalni, mogoče se to vidi ali pa tudi ne," je povedal prvi, drugi pa je dodal: "Včasih je bila ta mladostniška energija, pa nam je bilo vseeno, samo, da smo bili na odru, dan danes pa se mi zdi, da imamo neko odgovornost do občinstva, ki plača karte in bi jim radi dostavili čim boljši šov."