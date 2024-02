Raperju Ja Ruleu pred koncertom zavrnili vstop v Združeno kraljestvo

Zvezdnik je načrtoval turnejo po mestih London, Birmingham, Nottingham, Leeds in Liverpool. Najbolj znan je po uspešnicah, kot sta Always On Time, z Ashanti, in Thug Lovin', je na družbenih omrežjih zapisal: "Tako sem uničen – ne morem verjeti, da me Združeno kraljestvo ne spusti v državo. Zapravil sem več kot pol milijona svojega denarja, da sem organiziral to turnejo, zdaj pa so mi le nekaj dni pred začetkom onemogočili vstop. To ni pošteno niti do mene niti do mojih oboževalcev. Koncerti so skoraj razprodani, jaz pa ne morem priti."