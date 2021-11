Raperka Doja Cat o karieri: Počutim se prisiljeno početi nekatere stvari

Raperka Doja Cat je pred kratkim na družbenem omrežju Instagram v pogovoru v živo spregovorila o svojih občutkih glede kariere in glasbene industrije. Razkrila je, da v karieri ne uživa, kot je pred leti mislila, da bo. Dejala je, da je od takrat, ko se je še zabavala pri ustvarjanju glasbe, minilo vsaj pet let.

icon-expand Doja Cat FOTO: Profimedia

"V ustvarjanju glasbe že vsaj pet let ne uživam več. Ob tem imam v mislih vse, kar k temu procesu spada – eksperimentiranje in zabava. Počnem vse te stvari, ki jih v resnici nočem početi. Nočem se fotografirati, čeprav uživam v načrtovanju fotografiranja, postavljanju koncepta zanj in vizualizaciji ideje. Zares obožujem modo," je dejala 26-letnica. "Počnem take stvari, ker jih moram? Ne, ampak čutim pritisk, da moram početi določene stvari, ki jih nočem početi. Raje bi bila doma, ustvarjala glasbo in igrala videoigre," je še dodala.