Raperka Fraw Blanka: Ne ga fejkat!

Nisem najbolj optimistična. Moram priznati. Mislim, da so ljudje volili taktično, kar je po svoje super, da se bo nekako premaknilo na boljše. Sem pa presenečena, da je določena stranka dobila več odstotkov od stranke, ki sem jo volila sama ter da je konzervatizem in skrajni nacionalizem še kako prisoten v naši lepi deželici. A pustimo se presenetiti.

V bistvu sem nekoliko apatična do vsega tega, do histerije, kar po svoje ni dobro. Nad vsem skupaj nisem niti malo presenečena. Če bereš knjige in gledaš znanstvenofantastične filme, potem niti nisi presenečen, ko se kaj takega zgodi v realnosti, čakam na nezemljane. (smeh) Po drugi strani pa so vojne, odkar vem sama zase. Vsa ta histerija, ki jo je čutit v zraku, pa tudi vpliva oz. kvari mojo kreativo. Na začetku sem še nekako imela navdih in napisala nekaj pesmi med lockdownom, ki sem jih dala na album, trenutno pa mi vsa stvar že krepko preseda. Če me kreativno napajajo osebne situacije, je manjko socialnega življenja, interakcije z ljudmi, zagotovo vplival na vse skupaj.

Dado me je nekako vzel pod okrilje, saj se je moja glasbena pot začela dokaj pozno, ker sem bila prej vedno samo ples, ples, ples ... do tridesetega leta. Potem sem padla v nekakšno eksistencialno krizo, ko sem se začela spraševati, kaj sploh počnem v plesu. Začela sem pisati pesmi o tem, kar se mi je dogajalo, ves gnev, ki se je nabral v meni, a povsem naključno. Ker sem se vedno gibala v klubsko-glasbeni hiphop sceni, so mi velikrat govorili, da imam dober glas, da naj poskusim. Ko sem med snemanjem spota Barabe (Cyam) spoznala Smoka Mardeljana, raperja iz Beograda, me je par mesecev kasneje, ko sem obiskala Beograd, odpeljal v studio in mi dal priložnost, da posnamem svoj prvi demo posnetek. Ko sem prišla nazaj, pa sem imela željo poiskati producenta. Potem smo se v Dadovem studiu pri Lepi žogi začeli družiti in posneli cel kup pesmi, dovolj za dolgi koncert, a plošče nikoli nismo posneli oz. izdali. Kreativno-zabavni časi so bili to. Nekaj pesmi, ki smo jih posneli že prej za Šlagwerk, je pristalo na albumu v drugi različici, npr. Mit, Hejtr, itd.

Naslov je dal Dado, potem ko smo s Šlagwerk že posneli kar nekaj skladb in je slišal že precej mojih besedil, da je povlekel rdečo nit. Celoto moje lirike dojema kot stranske učinke mojega življenja, patriarhata, kaj pomeni biti ženska, kaj se od tebe pričakuje, kaj smeš in česa ne. Če te konstantno hranijo s tabletami, v smislu kot doktrino, kaj bodo stranski učinki?

Zdi se, da Kaja pleše, Blanka rapa, sama jemlješ ples posebej in rap drugače, ali sta obe neločljivi del celote (tebe), ki sta neprestano prepletata kot Dr. Jekyll in Mr. Hyde?

Kaja Janjić pleše Fraw Blanka rapa, Kaja je pa oboje (smeh). Ne ločujem nujno obeh zadev, morda sem začela z ločevanjem iz nekega strahu, da rap ne spada v nek visok, umetniški svet, ker se mi je mogoče sodobni ples zdel nekoliko bolj elitistična kultura. Zdaj pa zadevi vedno bolj prepletam, saj sem tudi že rapala v plesni predstavi. Plešem že od malih nog, z začetki v show danceu z nadaljevanjem v sodobni ples. Končala sem plesni študij v tujini, sicer plešem "free lance", po projektih, učim ples in sem vključena v sceno, ki je odvisna od razpisov in čakanja na miloščino ministrstva za kulturo in podobne štorije.

Pa svoja čustva lažje preliješ v ples ali v rap?

V ples. Zelo dolgo časa nisem bila prepričana, da sem zmožna kar koli napisati in ubesediti. Imela sem tremo, neracionalen strah na odru, ko je bilo treba odpreti usta. Cmok v grlu. Ples mi je logičen, telo kot nek prevajalnik čustev, besede so že lahko blokada, samocenzura. Po nekaj plesno gledaliških predstavah sem se znebila govorne treme, saj sem do govora pristopala kot do koreografije. Rapati ni problem, mi pa je bolj težava med komadi kaj povedati. Pri rapu ne freestylam, pri plesu pa mi je improvizacija nekaj najljubšega. Ko začneš malce opazovati, vidiš, da imajo drugi tudi govorne dele med skladbami določene vnaprej. Ko sem sama poskusila na tak način, mi je tudi šlo brez težav. Potem pa ti postane vseeno in zadeve stečejo same od sebe. (smeh)

Že od začetkov slovenskega rapa, razen redkih izjem (Polifonija, MC Katana) ni bilo kaj prida predstavnic, zdaj imamo SBO (Joca), Žena, Sahareya, ti ... kar nekaj vas je, ki izstopate, četudi ste bile ponavadi v senci moških kolegov. Se ti zdi, da vaš čas konkretno šele prihaja?

Slovenija je bila glede tega vedno za časom. Ves čas smo bili in vedno očitno bomo. Dvajset let nazaj so povsod drugod ženske krepko udarile na sceno, pri nas šele v zadnjih desetih letih, torej je pri nas vsaj deset let zamika. Morda tudi zato, ker je morda rap občinstvo pretežno moškega spola, kar pa se spreminja. Tako da - JA - naš čas prihaja!