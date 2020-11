Raperka Megan Thee Stallion obuta v stolpnici ni zdržala celotnega snemanja videa Body

Ena boljši novic je ta, da trenutno vodilna ameriška raperka albuma z naslovom Good News ne bo izdajala dvakrat. Res, enkrat je več kot dovolj. Vsaj po začetnih prostaštvih se zdi kaj gotovo, da ubijalsko suh južnjaški beat in verzi, ki manipulirajo s specifičnim odsekom njenega mednožnega sluzničnega kompleta, avdiofilom ne bodo priskrbeli posebnega zadovoljstva. Aha, še prej pa pojasnilo, zakaj je Megan Thee Stallion lahko označena za vodilno raperko. Preprosto zato, ker je izvorni lik in temu pripadajoče paraumetniško delovanje, ki ga 25-letna Teksačanka klonira, ta čas na porodniški. Povratna prvoosebnost se v tem primeru resda bere malček bebavo, a kljub sprevrženi slovnici upam, da se razumemo. Še bolj pa drži, da se dvanajst let starejša Nicki Minajv takem obsegu, tj. s tako pikantnim diskurzom, na sceno bržčas ne bo več vračala. Skratka. Prvi trije komadi so neokusna koma. S poudarjeno pripombo, da Megan Thee Stallion tehnično rapa vražje koncizno. Repeticijo uvoda predstavljata dve popevki z začelja niza sedemnajstih enot. Pa saj od komadov, v katere je Stallionova kot goste zvabila kolegeYoung Thuga, DaBabyjainLil Durka, kaj drugega kot balast ni bilo pričakovati. Movie, to je song s podporo slednjega, je izdatno podvržen traperski melanholiji, a njegov učinek ne uspe doseči niti popustljive liberalne ravni. Razočaral me je produkcijsko že tako zreduciran komad Do It On The Tip, ki bi moral izstopiti kot nekakšen skriti hit. Se pa nekaj izjemnega utrne v songu Freaky Girls, ki ga Stallionovi dejansko izmakne gostujoča SZA. Trije refreni, ki jih izvede kalifornijska nu-soul prvakinja in ljubljenka vseh hiphop in soul romantikov, ne le stabilizirajo gostiteljičino ponavljajočo se narativno navlako, pač pa tudi povsem spreobrnejo značaj albuma Good News. Drži, da po intervenciji SZA sledi središčni "ultrapoden" celotne zgodbe. Na srečo ima singelBody tudi pripadajoči videospot. Gibljiva ilustracija paradoksa Good News nastopi v pravem trenutku. Edina zanimiva stvar, ki jo lahko opazimo med koreografijo, ki jo spot vključuje, je obutvena nekonsistenca nosilke glavne vloge. Spričo dejstva, da je Megan Thee Stallion precej visoka punca (meri skoraj 180 cm), se bojim, da se je na vratolomnih platformah sesula kot kanta, zato jih ima obute le še med valjanjem po tleh. Med stoječimi figurami je že v sandalih s peto zmernejše višine. Bolje zanjo, pa tudi za statika, ki je pomagal scenografu. In nato presenečenje. Komadi z zaporednimi številkami od 9 do 13 bi si malodane zaslužili neodvisnost, in to pod naslovom The Finest of Any News. Kot da občutna vsebnost R&B-ja v songih What’s NewinWork That, še zlasti pa v tistih z naslovoma Intercourse (kadenci prispeva Mustard, refren pa Popcaan) inGo Crazy (odlično sorapata legendici Big Sean in 2 Chainz), odtehta prejšnje pol ure, ki jo je zaznamovala samo in edino seksualna supertenzija. Začetno obupen album Good News se proti svojemu koncu resnično preporodi v dobro, pozitivno novičarstvo. Kljub temu da je bodoča disco klasika Don’t Rock Me to Sleep tričetrtinsko prežeta s kvakanjem "bla-bla-bla", njena odrešilna misija postane uspešna, še prej pa upravičena. Tudi popevka Outside in streznjena Savage(ta vključuje stajliš prispevek Beyoncé) sploh nista napačni. Ni zaprmej, da si Good News 2ali Fabulous News jezikave Megan Thee Stallion ne želim slišati.

