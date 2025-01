Raperko Doechii čez dva meseca čaka globalna slava

OGLAS

DOECHII - Denial Is A River

Če sodimo po prvem milijončku, je zelo očitno, da se obeta izjemno leto. Če ne drugega, bo Doechii, floridska raperka in soularka, le dočakala zasluženo slavo. Pripovedni odklop Denial Is A River je znan že od avgusta, ko je samosvoja avtorica, ki prepričljivo sodi na skrajno nemirni ustvarjalni rob vedno progresivnega založniško-promocijskega pogona Top Dawg Entertainment (TDE), predstavila tretji album Alligator Bites Never Heal. Poprej smo Doechii kot gostujočo artistko srečevali v komadih Janelle Monae ter raperjev Ab-Soula, Kodaka Blacka, Smina in nazadnje še Tylerja, The Creatorja. Skoraj neverjetno pa je tudi, da je vokalno osupljivo spretna Doechii eno zapela tudi v duetu s Katy Perry. Do sedaj je bil največkrat poklikan spot raperke Doechii tisti z naslovom Nissan Altima – 4,5-milijonkrat. Spot za Denial Is A River je po YT splaval takoj po vstopu v novo leto. Dva milijona bo vmesni čas, do 2. februarja pa bo števec verjetno že prebil 5M. Kajti 2. 2. 2025 bi Doechii kaj lahko ujela tri nagrade grammy – kot najboljša novinka med raperji/reperkami, kot najboljša raperska performerka in še kot avtorica najboljšega raperskega albuma. Ajde, zmagi, Doechii! Ocena: 5 AUDREY NUNA - Mine

Sleherna popevka, ki pridobi laskavo oznako najbolje prodajanega songa v koledarskem letu, slejkoprej postane trofeja plenilcev uporabnih vzorcev. A če še tako imenitnega vzorca ne izkoristiš dovolj spretno, tudi briljanca izvornega songa ni v veliko pomoč. Producentskemu triu (Myles Williams, Anwar Sawyer, Stavros Adamantidos Tsarouhas), ki je soularki in raperki Audrey Nuna, Newyorčanki-zdaj-Kalifornijki korejskega rodu, pomagal pri oblikovanju pričujočega hita, se je namen posrečil. The Boy Is Mine, tržno neprekosljiv napev mladih R&B zvezdnic Brandy in Monice iz leta 1998, je bil tako ali tako avtorska replika na slavno The Girl Is Mine (album Thriller, 1983), ki sta jo skupaj ustvarila legendarna Michael Jackson in Paul McCartney. Izvleček iz harmonske strukture, ki je prej popevkarska kot klasična R&B v spremstvu nikamor hitečega tempa, Audrey Nuna izrabi za priljuden, a še vedno oster 2-stepovski staccato. Glavna kvaliteta tega songa je njegovo upiranje histeriji. Glitchy okrasje songu primeša še krepko trapovsko vzdušje. Ice Spice, FKA Twigs, ShyGirl in podobne bi si ga tudi želele. Mine je del Nuninega tretjega albuma Trench, ki je zunaj od lanskega oktobra. Ocena: 4 CAMILLE YEMBE - Plastique

Camille Yembe naj bi se med frankofonske pop zvezde izstrelila že pred osmimi leti, ko je prvič prestopila prag velike scene. Tedaj kot gostujoča vokalistka v songu 4 Saisons pariškega raperja in soularja Ghandija. A vse kaže, da je pravi čas za karierni razcvet v Bruslju rojene avtorice in pevke, po očetu Kongovke, napočil šele s tole dnevno indie-serenado. Camille se v svežem hitu preizprašuje o smislu bivanja v tej koži, simbolno pa o številnih vrstah ljubezni. Z zamislijo, da bi se odela v plastiko, v plastično kožo in z njo bolj uspešno kljubovala pritiskom iz okolice. Podobno romantično stvarstvo opeva tudi raper Moha iz pariškega hiphop kolektiva MMZ (Mini Music Zoo). Camille Yembe z Moho nastopa tudi v njegovih uspešnici z albuma La Plage, raperjevega drugega solističnega, izdanega leta 2024. Plastique predstavlja le eno od mnogih slogovnih smeri, ki vokalno odlično Camille Yembe v prihodnje lahko povzdigne še precej višje. Ocena: 3,5 KELELA - Far Away

