Raperski veteran je podobno kot metliški Klinci celo preveč kul

The 1975 srečo opevajo nekam zamišljeno.

KAYTRANADA FT. ANDERSON .PAAK - Twin Flame

Ni prvič, da izjemni kanadski producent haitijskega rodu kot vokalista zaposluje Andersona .Paaka. Njuna opusa sta tako ali tako ves čas na isti funky vibraciji. Paak je v pričujočem komadu čudovit. Vokalistova zadržanost perfektno odseva plahosta ali pa kar utrujenost. A to zelo okusno spodbija Kaytranadin svež futuristični beat, svojevrsten ombre med elektroniko in hiphopom. V resnici je bil Twin Flame ustvarjen že pred časom. A mu ne glede na to namenjamo priznanje, imenovano Malodane najboljši komad tega poletja. Ocena: 5 THE 1975 - Happiness

Ker je že mehak uvod v Happiness preveč soroden uspešnici Somebody Else (2016), nas nov song manchesterskega pop benda The 1975 čez lužo še bolj žejne povede s svojim refrenom, ki hlapi pred našimi ušesi, ali še bolje, prav tam izgineva iz takta v takt. Malce bolana taktika Mattyja Healyja in njegove ekipe. Razen če znova ne gre za ta bend tako zelo značilno naklepno izpostavo le končka nečesa večstavčnega, večdelnega. Manko bolj realne songovske vročice delno nadomesti nenavaden, beri dosledno blesav videospot. Peti album The 1975, ki bo izdan oktobra, se bo imenoval Being Funny in a Foreign Language. Ocena: 4 REDMAN - So Cool

Bolj kot jadikujemo nad idejno profanostjo novih hiphop vzbigov, bolj je jasno, da tudi strošolniki niso (bili) kaj posebej boljši. Redman je (spet) nazaj. Legendarnega newyorškega divjaka veselje po izraznem hiperventiliranju še kar ni minilo. Priznati je treba tudi, da model za svoj emšo izgleda presenetljivo fit. In rapa! Ne momlja, se ne zanaša na vocoder in druge posebne zvočne učinke, ne trapari, da ga devet desetin sveta tudi teoretično ne more razumeti. Ne. Rapa kot blisk, jasno in glasno! Kar pa je dejansko manj navdušujoče, pa je golo dejstvo, da je Redman spoznal, da je Cool, že v prvih vrezih, pri čemer pri tej isti slavnostni ugotovitvi pristane tudi na koncu prikupnega hiphop bangerja. Vmes pa nam Redman pri dvainpetdesetih, ponovim, prefektno odrepano ne zmore povedati, v bistvu, nič. Ocena: 3,5

KLINCI FT. BRKA - Sa strane