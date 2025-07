Rapsodija v dežju: 'skromni' Ministry na Tolminatorju

Ko smo dobro let nazaj dobili informacijo, da ne letošnji Tolminator prihaja kultna industrial zasedba Ministry je marsikdo zastrigel z ušesi. Potem, ko so odpovedali ljubljanski koncert novembra 2022, je bil tokratni nastop v Tolminu njihov drugi obisk Slovenije in hkrati prvi datum letošnje poletne turneje po Evropi.

Zasedba Ministry, ki jo vodi neumorni Al Jourgensen, ki bo oktobra dočakal 67 let, je zagotovo ena tistih vplivnih skupin, ki jo dobro poznajo tako rokerji kot metalci, saj je poleg Skinny Puppy in kasneje Nine Inch Nails popularizirala žanr "industrial" metala. V njihovem primeru gre za žanr, ki temelji na drvečih samplanih kitarah, odlomkih tako iz filmov kot govorov politikov, njihove tematika pa je bila, poleg politike, tudi kritika kapitalizma, osebne travme, zasvojenost in tako naprej.

Kultna industrial zasedba Ministry je po letu 2008 drugič nastopila v Sloveniji. FOTO: B.T. icon-expand

Prvenec With Sympathy so izdali leta 1983, kar je bila čista sintpop plošča po nareku založbe Arista Records, ki je iz njih želela naresti "nove Joy Division", Jourgensen pa je kot pevec prevzel celo lažen angleški naglas. Plošči se je večkrat javno odrekel, češ, da "je kot abortus", ter da jo je naredil pod pritiskom, brez kakršnega osebnega umetniškega doprinosa. Pogodbo z založbo so prekinili tako hitro, kot so jo lahko, ter že na drugem albumu Twitch pokazali, kaj je njihova prava smer, ko so začeli uporabljati težje zvoke in se je Al naučil samplanja in produciranja pri priznanem angleškem producentu Adrianu Sherwoodu. Pograbila jih je založba Sire in njihov vodja Seymour Stein, vizionar, ki je med drugim k založbi povabil tudi Madonno, Ramonese ter Ameriki predstavil britanske zasedbe kot so Depeche Mode, The Cure ali The Smiths. Štirje prelomni albumi The Land of Rape and Honey, The Mind Is a Terrible Thing to Taste, Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggsin Filth Pig so med leti 1988 in 1996 dosegli uspeh, kakršnega si alter zasedba lahko le želi, prišli pa so tudi hiti, ki jih je vrtel celo MTV, kot so Stigmata, Burning Inside, Hero, Just One Fix, N.W.O. itd.

Jourgensen je vmes postal odvisen od trdih drog, alkohola in še česa, a ga vse skupaj, začuda ni kaj dosti oviralo, četudi je deloval povsem po svojih pravilih, poseben "zloglasni" pa so bili tudi njihovi koncerti, ki so bili v nekem obdobju celo taki, da so imeli med odrom in občinstvom jekleno mrežo. Jourgensen je poleg Ministry imel še kopico stranskih projektov, med njimi 1000 Homo DJs, Lard (z Jellom Biafro), Revolting Cocks, Buck Satan & The 666 Shooters ter Surgical Meth Machine. Njegova ustvarjalna moč ni nikoli pošla, ne glede na 23 težkih predoziranj in treh kliničnih smrtih, po katerih bi moral, po vseh pravilih, biti mrtev, a kubanske korenine in geni (njegovo pravo ime je Alejandro Ramírez Casas), so očitno naredili svoje. Ministry so se sicer poslavljali že nekajkrat tudi leta 2008, ko so nastopili na Metalcampu in to v zgodnjih jutranjih urah, ker je prej divjala huda nevihta z nalivom, ki je dobesedno odplaknila z odra Poljake Behemoth. Marca 2010 je doživel srčni zastoj zaradi počenega čira, kar mu je predrlo glavno arterijo, da je izgubil okoli 65 odstotkov krvi, a so ga uspešno oživili nazaj. Sledila sta albuma Relapse in From Beer to Eternity (2013), vmes smo jih lahko videli v zagrebški tvornici kulture leta 2017. Leta 2018 so izdali ploščo AmeriKKKant ter v zadnjih letih Moral Hygiene (2021) ter Hopiumforthemasses (2024).

Ministry bodo v juliju postregli s 14 koncerti širom po Evropi, prvi nastop turneje pa je bil na letošnjem Tolminatorju. FOTO: B.T. icon-expand

Leta 2022 smo se veselili napovedi, da Ministry prihajajo v Kino Šiška, a je bil koncert v pokoronskem času odpovedan, saj se je veliko ameriških zasedb takrat zaradi povišanja stroškov enostavno premislila, med njimi tudi Ministry. A pred dobrim letom smo izvedeli, da bo "striček Al", kot ga nekateri ironično imenujejo, prišel na letošnji Tolminator. Kljub prizadevanju zgoraj podpisanega, da bi se zgodilo kaj v smislu spletnega ali telefonskega intervjuja, se to žal ni zgodilo, kot tudi ne na dan samega nastopa in je torej tovrstni izplen nič od treh poskusov v kakih sedemnajstih letih. Včasih je torej za "velika imena", ki jih ima posameznik v svoji glavi in jih obravnava v superlativih, bolje, da ostanejo na tem piedestalu, sicer se predstava kaj hitro lahko sfiži. Za povrhu jih je tokrat doletela podobna usoda kot pred 17 leti, saj se je kake pol ure pred nastopom usul dež in je celoten nastop krepko lilo. Ob napovedanih četrt do polnoči je tako na oder stopil človek, ki je zdaj v tako dobri formi kot je bil pred 45 leti, pred njegovimi ekscesi s celo paleto opojnih substanc. Ministry so si namreč zadali, da do 16. avgusta izvedejo 14 koncertov širom po Evropi, vključno z nemškimi festivali Wacken Open Air, Full Rewind in Reload, češkim Brutal Assaultom, britanskim Bloodstockom ter nizozemskim Dynamo Metal Festom. Že prva pesem Thieves je bila direktni industrial šus v žilo, sledili sta starejši The Missing in Deity, Rio Grande Blood in LiesLiesLies sta bili iz obdobja kritiziranja predsednika Georgea W. Busha. Komur so poznane pesmi z zadnjih dveh albumov, je prepoznal novejši Goddamn White Trash in Alert Level, sledile pa so še "hitiči" v podobi skladb Stigmata, N.W.O., Just One Fix ter Jesus Built My Hotrod. Menda so imeli namen igrati še Burning Inside, a so si (na žalost) premislili.

Celoten (skrajšani) nastop je spremljal naliv, kar je očitno botrovalo tudi njihovemu predčasnemu odhodu z odra. FOTO: B.T. icon-expand

Skratka, publika, ki je neumorno vztrajala na dežju, je namesto napovedanih 70 minut koncerta dobila zgolj dobrih 50 minut in tisti, ki so prišli na zadnjih dan Tolminatorja, ali zgolj zaradi njih, so bili lahko najbrž upravičeno slabe volje. Zakaj nismo dobili nobene nove prirebe zgodnjih pesmi, ki so jih predelali na The Squirrely Years Revisited, ali celo priredbo Fad Gadget Ricky's Hand, ki so jo igrali na nekaterih lanskih koncertih, bo tako ostala nerazrešena uganka. Da je bil to malce "pod razno" začetek turneje, bi se dalo razpravljati, sploh, ker bi se lahko držali časovnice, glede na vztrajnost ljudi pod odrom, ki bi si to definitivno zaslužili. Kaj takega si kje drugje zagotovo ne bodo privoščili, tako pa nam je lahko ostal grenak priokus, da si to za našo malo Slovenijo "velike zvezde" pač lahko privoščijo. Zvok je bil sicer odličen in udaren, da je marsikoga spravilo v divji ples, ne glede na premočenost, po drugi strani pa je veliko glasbe samplane, skupaj z njegovih glasom, kar ponudi nove pomisleke, koliko slišanega je bilo dejansko zaigranega in zapetega. Jourgensen je sicer že napovedal, da so njegova "ušesa utrujena", da bi se rad glasbeno upokojil, za britanski The Guardian pa povedal, da bi rad pisal filmsko glasbo ter končal študij zgodovine in politologije. Menda ima v načrtu še en zaključni album, prihodnje leto, z dolgoletnim basistom Paulom Barkerjem, in to bi potem bilo to. In morda bi se bilo z njim kar za strinjati.

Ministry so za leto 2026 napovedali še zadnji album in tako naj bi sklenili 45-letno kariero. FOTO: B.T. icon-expand