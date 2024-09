Rariteta Žige Murkota, ki je ne gre preslišati

Na delu Your Love je zaznati obilo avtorjeve strasti in dosledno obrtniško veščino. Sploh pri drugem zaznamku je neizpodbitno, da podobna glasbena dela pri nas ne nastajajo redno. A nemara bo tudi to dovolj zato, da premierni album postane del klasičnega repertoarja v kabini vaše limuzine. Žiga Murko je na tujem šolan primorski jazzist. Pred leti smo ga spoznali kot trombonista, ki je lastno ritmično ali ambientalno spremljavo za svoje progresivne kompozicije izvabljal iz elektronskih naprav. Tokrat gre res za nekaj povsem drugačnega. Murko je očitno navdušen nad R&B zvokom s konca osemdesetih in iz devetdesetih. To je subžanr, ki se mu tedaj reklo tudi quiet-storm. Če temu glasbenikovemu slogovnemu entuzijazmu prištejemo še njegovo jazzovsko specializacijo, dobimo ravno to – Your Love. Že leto znana naslovna tema delno spomni na Matt Bianco, angleško zasedbo, ki je s sofisticiranim-pop ali t. i. blue-eye-soul izrazom zablestela že pred štirimi desetletji. Marsikaj v Murkovem pravkar izdanem sklopu se naslanja na opusa Ala Jarreauja, znamenitega kalifornijskega jazz-funk popevkarja. Skladbo When I Close My Eyes poganja celo nekaj esence slavnega pop-rock dvojca Darry Hall & John Oates. Manj sijoča plat albuma, na katerem je slišati veliko mehkega kitarskega funka, prijaznih harmonij električnega klavirja, konciznih večglasij in saksofonskih solaž, je dejstvo, da je dvanajst songov z izjemno treh premalo značajskih. To potrdi Murkov ne ravno prebojen, pač pa raje zadržan vokal. Žiga Murko s svojo ležerno pevsko držo na albumu tako ne zaneti občutij, kakršne so sejali Luther Vandross, Lionel Richie, Babyface in drugi solisti iz te slogovne branže. Toda to obenem pomeni, da je projekt Your Love zelo uporaben tudi kot nežna, neobvezna (nostalgična) zvočna slika iz ozadja.

Ocena: 4