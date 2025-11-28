Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Razhod Dan D: Pomembneje, da ostanemo prijatelji, kot da še naprej poglabljamo rane

Ljubljana, 28. 11. 2025 19.29 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
2

Člani zasedbe Dan D so se po novici o razhodu oglasili na spletu in z oboževalci delili daljši zapis, v katerem so priznali tudi, da je bilo v zadnjem času vedno več nesporazumov ter da so jih vedno težje premostili. Tudi zato so glasbeniki sklenili, da se s silvestrskim koncertom v domačem Novem mestu poslovijo s scene. "Strinjali smo se, da je za nas pomembneje, da rečemo 'konec' in ostanemo prijatelji, kot da z vztrajanjem še naprej poglabljamo rane."

Slovenska glasbena skupina Dan D se je po novici, da se po 30 letih delovanja poslavlja s slovenske glasbene scene, oglasila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. Zapisali so: "Kje boš pa za novo leto, je te dni verjetno najpogostejše vprašanje. Mi bi bili zelo veseli, če bi bil vaš odgovor na Glavnem trgu v Novem mestu. Kot verjetno že veste, bo to naš zadnji koncert. Pa ne samo zadnji letos, ampak zadnji zadnji. Po polnoči bo Dan D namreč prenehal obstajati, mi pa bomo samo še Tokac, Bošti, Obra, Tučo in Nikola z zelo lepo zgodbo, ki se je začela pred tridesetimi leti prav tako v Novem mestu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju so zapisali, da so skupaj doživeli marsikaj: "Nešteto ur smo prebili v placu ob vajah in globokih debatah, pokadili ogromno čikov v studiih, igrali v vseh velikih in majhnih krajih Slovenije (pa še kje), spoznali nepopisno število res dobrih ljudi, stkali veliko novih dragocenih prijateljstev, s svojo muziko pa spravili skupaj tudi kar nekaj parov in zacelili ogromno strtih src." V zapisu so priznali, da so nastopili tudi trenutki, ko so se skregali. "Kot se pač skregajo bratje. V zadnjem času je bilo nesporazumov vedno več in vedno težje jih je bilo premostiti, zato smo se strinjali, da je za nas pomembneje, da rečemo 'konec' in ostanemo prijatelji, kot da z vztrajanjem še naprej poglabljamo rane."

Na koncu so se zahvalili svojim oboževalcem. "Vemo, da razumete, saj smo bili do vas vedno iskreni in to ste nam vedno vračali. Dan D pravzaprav nismo bili samo mi, ampak ste bili to tudi vsi vi, ki ste vseh teh trideset let prihajali na naše koncerte, peli z nami, kupili naše albume, nam izrekali gostoljubje in dali radio bolj na glas, ko ste na njem slišali naše komade. Vi ste bili najlepši del te zgodbe, ki bi jo radi skupaj z vami zaključili na silvestrovo, ko se staro konča, pred nami pa je neznano. Še prej pa bomo dokončali album, ki ga boste lahko slišali že konec decembra."

dan d skupina razhod
Naslednji članek

Vzrock: El Clásico ni le večno rivalstvo, temveč vsakdanja klasika

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
28. 11. 2025 19.52
Dan D za Dan D
ODGOVORI
0 0
Mk3200
28. 11. 2025 19.47
-1
Oh ne, tragedija 😂
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385