Razhod Dan D: Pomembneje, da ostanemo prijatelji, kot da še naprej poglabljamo rane

Slovenska glasbena skupina Dan D se je po novici, da se po 30 letih delovanja poslavlja s slovenske glasbene scene, oglasila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. Zapisali so: "Kje boš pa za novo leto, je te dni verjetno najpogostejše vprašanje. Mi bi bili zelo veseli, če bi bil vaš odgovor na Glavnem trgu v Novem mestu. Kot verjetno že veste, bo to naš zadnji koncert. Pa ne samo zadnji letos, ampak zadnji zadnji. Po polnoči bo Dan D namreč prenehal obstajati, mi pa bomo samo še Tokac, Bošti, Obra, Tučo in Nikola z zelo lepo zgodbo, ki se je začela pred tridesetimi leti prav tako v Novem mestu."

V nadaljevanju so zapisali, da so skupaj doživeli marsikaj: "Nešteto ur smo prebili v placu ob vajah in globokih debatah, pokadili ogromno čikov v studiih, igrali v vseh velikih in majhnih krajih Slovenije (pa še kje), spoznali nepopisno število res dobrih ljudi, stkali veliko novih dragocenih prijateljstev, s svojo muziko pa spravili skupaj tudi kar nekaj parov in zacelili ogromno strtih src." V zapisu so priznali, da so nastopili tudi trenutki, ko so se skregali. "Kot se pač skregajo bratje. V zadnjem času je bilo nesporazumov vedno več in vedno težje jih je bilo premostiti, zato smo se strinjali, da je za nas pomembneje, da rečemo 'konec' in ostanemo prijatelji, kot da z vztrajanjem še naprej poglabljamo rane."

Na koncu so se zahvalili svojim oboževalcem. "Vemo, da razumete, saj smo bili do vas vedno iskreni in to ste nam vedno vračali. Dan D pravzaprav nismo bili samo mi, ampak ste bili to tudi vsi vi, ki ste vseh teh trideset let prihajali na naše koncerte, peli z nami, kupili naše albume, nam izrekali gostoljubje in dali radio bolj na glas, ko ste na njem slišali naše komade. Vi ste bili najlepši del te zgodbe, ki bi jo radi skupaj z vami zaključili na silvestrovo, ko se staro konča, pred nami pa je neznano. Še prej pa bomo dokončali album, ki ga boste lahko slišali že konec decembra."