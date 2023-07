Razkošen značaj in neskočna samozavest traperja iz Rožne doline

Trap fazon rožnodolskega raperja je zarobljen izrazito na pop način. Ritmika, ki poganja notoričnega Tamzyja – uradno se ga podpisuje z zbirom inicialov, ki so zamejeni s pikami – je mehkejšega, prijaznejšega tipa, prednjačijo pa raggatonski flipi, to je obrati ali pač preskoki. Formulo, ki jo je T.AM.Z.Y. (Jaka Tomišč) razvil skupaj s producentom Jonom Tomecom, bi na silo lahko krstili za hibrid med prepoznavnimi izrazi Kid Cudija, Wiza Khalife ter Posta Molonea. Toda zelo karakterna pojava, kar T.A.M.Z.Y. je, vselej presenetljivo resnobno znižan vokal najraje pušča na nekakšnem kvazi afro-beatu oz. pritajenem raggatonu. Čeprav se bo marsikomu sprava zdelo, da je ducat songov, ki jih je T.A.M.Z.Y. strnil v dobre pol ure trajajoč debitantski album, premalo raznorodnih, pa zbirka Panaché sčasoma mistično razvije prav bolno privlačnost. Če album že ne predstavlja avtohtone strukture, ravno ta skupaj z že pregovorno ali večkrat potrjeno amldoane historično rožnodolsko nastopaško vehemenco ponuja široko paleto rafiniranih občutij – od romantike do omame ali pa to oboje v enem ter vse vmes. Brutalno lepljiva je hitovska Moj side, v kateri je kot gostja spet sijajna Masayah, opoldanski mega-hit je lahko komad Padam. Oba omenjena posnetka začinita prvo polovico ploščka, ki ostaja malenkost bolj intimen, ljubezenski, dejansko predviden za šepetanje mladenkam za ovratnike. Ta sklop lepo sklene pesem Blišč. Panaché se namreč v drugem delu, še zlasti po krajši, a ob zaključku izraziti party-pokalici Mula, prestavi v bolj standardno trapovsko metriko, vključno z avtorjevo intenzivnejšo vokalno ambicijo. Mula je song, ki ga T.A.M.Z.Y. izvede s svojim rednim koncertnim in poslovnim badijem, to pa je JunioR (Tilen Nikitovič). Njun založniški pogon se imenuje, kakopak, Rose Valley Records (RVR). T.A.M.Z.Y. do konca songovskega svežnja še vedno prisega na nagovore, ki se zaključujejo v dvojino, toda na svoj zvesti gang oziroma stalne žurerske sopotnike ne pozablja več (komad Swish). Nekajkrat celo zarenči v slogu amerokolegov (YoungBoy Never Broke Again, Polo G, Lil Durka ipd.), a je podobnih eskapad še vedno le za okusno peščico. Hudec od albuma, ki nepovratno razvnema strasti.

Ocena: 5