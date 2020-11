Dance Monkey najbolj iskana skladba aplikacije za prepoznavanje glasbe

Štiri od desetih najbolj iskanih pesmi so muhe enodnevnice, ki so izvajalcem prinesle kratkotrajno slavo, nato pa so utonili v pozabo oziroma so ostali znani le po tej eni pesmi. Med njimi sta multiinstrumentalist Gotye s pesmijo Somebody That I Used To Know iz leta 2012 in kantavtor Passengers pesmijo Let Her Go iz leta 2013, ki zaseda tretje mesto na Shazamovi lestvici. Med dvajsetimi najbolj iskanimi pesmimi so tri pesmi Eda Sheerana, ki se na lestvici stotih najbolj iskanih pojavi še četrtič, prav tolikokrat pa se pojavi tudi The Weeknd. Trikrat so se s svojimi pesmimi med prvih sto uvrstili Sia, Sam Smith, Clean Bandit inImagine Dragons.

Aplikacija Shazam je nastala leta 2002 z milijonom pesmi v svoji podatkovni bazi, zdaj pa bazo sestavlja več deset milijonov pesmi.