Razkriti prvi nastopajoči na letošnji podelitvi nagrad VMA

Na letošnji podelitvi nagrad VMA, s katerimi javnost vsako leto nagradi najboljše na področju glasbenih videospotov, bodo poleg zvezdnice Sabrine Carpenter in legendarnega Rickyja Martina, ki bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe, nastopili tudi Busta Rhymes, Alex Warren, J Balvin in DJ Snake. Organizatorji ob tem obljubljajo, da se bo seznam nastopajočih še podaljšal.
Spomnimo, pred dvema tednoma so organizatorji razkrili imena nominirancev, med katerimi je z dvanajstimi nominacijami vodilna zvezdnica Lady Gaga, sledi pa ji glasbeni kolega Bruno Mars z eno nominacijo manj. Gaga je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, najboljšo izvajalko leta in najboljši album leta. Lepo število nominacij so nabrali tudi Kendrick Lamar z desetimi ter ROSÉ in Sabrina Carpenter, ki si jih delita po osem.
Kaj pa preostali nominiranci? Po sedem nominacij gre Ariani Grande in The Weekndu, Billie Eilish jih ima šest, Charli XCX je prejela pet nominacij, Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus in Tate McRae pa so nominirani po štirikrat.
