Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Razkriti prvi nastopajoči na letošnji podelitvi nagrad VMA

New York, 19. 08. 2025 08.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Sedmega septembra se bo v mestu, ki nikoli ne spi, odvila podelitev nagrad VMA. Organizatorji so že razkrili imena nekaterih nastopajočih, med njimi bosta tudi zvezdnica Sabrina Carpenter in glasbenik Ricky Martin. Slednji bo prejel tudi nagrado za ikono latinske glasbe.

Na letošnji podelitvi nagrad VMA, s katerimi javnost vsako leto nagradi najboljše na področju glasbenih videospotov, bodo poleg zvezdnice Sabrine Carpenter in legendarnega Rickyja Martina, ki bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe, nastopili tudi Busta Rhymes, Alex Warren, J Balvin in DJ Snake. Organizatorji ob tem obljubljajo, da se bo seznam nastopajočih še podaljšal.

Ricky Martin bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe.
Ricky Martin bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe. FOTO: Profimedia

Spomnimo, pred dvema tednoma so organizatorji razkrili imena nominirancev, med katerimi je z dvanajstimi nominacijami vodilna zvezdnica Lady Gaga, sledi pa ji glasbeni kolega Bruno Mars z eno nominacijo manj. Gaga je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, najboljšo izvajalko leta in najboljši album leta. Lepo število nominacij so nabrali tudi Kendrick Lamar z desetimi ter ROSÉ in Sabrina Carpenter, ki si jih delita po osem.

Preberi še Največ nominacij za nagrade VMA prejela Lady Gaga

Kaj pa preostali nominiranci? Po sedem nominacij gre Ariani Grande in The Weekndu, Billie Eilish jih ima šest, Charli XCX je prejela pet nominacij, Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus in Tate McRae pa so nominirani po štirikrat.

vma nagrade nastopajoči mtv
Naslednji članek

Prizorišče prihodnje Evrovizije še ni določeno

SORODNI ČLANKI

Rdeča preproga MTV VMA nagrad: tančice, čipke, resice in gola koža

Podelitev MTV VMA nagrad dokazala, da je glasbena industrija še vedno na vrhuncu

Kateri nastop na podelitvi nagrad VMA je najbolj ikoničen?

Podelitev MTV VMA nagrad bo vodila raperka Megan Thee Stallion

Katy Perry dobitnica posebne nagrade za svojo dolgoletno uspešno kariero

MTV VMA: zaradi predsedniškega soočenja prestavili prireditev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
19. 08. 2025 09.56
Zelenski je kapituliral in oblekel obleko. Kako so ubogi predstavniki EU se vidi po tem, da jih je prišla cela četica. Ne zaupajo edem drugemu. Ko so zaupali Ursuli, jo je Trump pojedel za zajtrk. Če bi bili močni, bi bil dovolj eden, tako pa cela četica. In Trump je pojedel celo četico.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089