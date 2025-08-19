Razkriti prvi nastopajoči na letošnji podelitvi nagrad VMA

Sedmega septembra se bo v mestu, ki nikoli ne spi, odvila podelitev nagrad VMA. Organizatorji so že razkrili imena nekaterih nastopajočih, med njimi bosta tudi zvezdnica Sabrina Carpenter in glasbenik Ricky Martin. Slednji bo prejel tudi nagrado za ikono latinske glasbe.

Na letošnji podelitvi nagrad VMA, s katerimi javnost vsako leto nagradi najboljše na področju glasbenih videospotov, bodo poleg zvezdnice Sabrine Carpenter in legendarnega Rickyja Martina, ki bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe, nastopili tudi Busta Rhymes, Alex Warren, J Balvin in DJ Snake. Organizatorji ob tem obljubljajo, da se bo seznam nastopajočih še podaljšal.

Ricky Martin bo prejel nagrado za ikono latinske glasbe. FOTO: Profimedia icon-expand

Spomnimo, pred dvema tednoma so organizatorji razkrili imena nominirancev, med katerimi je z dvanajstimi nominacijami vodilna zvezdnica Lady Gaga, sledi pa ji glasbeni kolega Bruno Mars z eno nominacijo manj. Gaga je med drugim nominirana v kategorijah za najboljši video leta, najboljšo izvajalko leta in najboljši album leta. Lepo število nominacij so nabrali tudi Kendrick Lamar z desetimi ter ROSÉ in Sabrina Carpenter, ki si jih delita po osem.