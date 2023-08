Razpoloženi Wiz Khalifa in razpoložene NewJeans pred domačim pragom

NewJeans so ta čas dejansko najbolj slaven bend na svetu.

NEWJEANS - Super Shy

Mehkobnemu drum'n'bassu se reče tudi liquid drum'n'bass. Naj bodo definicijske permutacije pričujoče utekočinjene lomljene ritmike (pred desetletji je bil to preprosto jungle) še tako trapaste ali odveč, pa je sveža uspešnica ravno te vrste, in to korejskega dekliškega kvinteta, krasno vzpodbujajoča pesmica. NewJeans so se za nameček s svojim drugim albumom Get Up (ponekod tudi 2nd Get Up) pravkar zavihtele na vrh ameriške lestvice. Pred dvema sezonama je takšen mestoma glitch-, sicer pa tanko-in-visoko glasni dvestepovski elektro (bubble) pop navduševal malodane ekskluzivno le na Otoku (PinkPantheress, duet Piri & Tommy, idr.). Zdaj pa je že osvojil ves svet. NewJeans so sicer band, čigar pojavnosti ni težko povezati s povprečno najstniško hitro ulično modo. V pričujočem songu, zanimivo, zasedba združuje preprostejši videz in za mnoge še vedno prezahtevno, preveč kompleksno metriko. Razbremenjeno všečen spoj. Ocena: 4 WIZ KHALIFA - Peace and Love

Pitsburžan Wiz Khalifa za mnoge predstavlja vse tisto, kar je dandanes v hiphopu napačnega. Po drugi plati pa je eden maloštevilnih raperjev, ki sistemsko ne poveličujejo orožja, prav tako ne zaničuje ali žali žensk, pač pa se le smejé zakaja – kot potrjuje njegov IG, slednje počne praktično 24/7, recimoooo, da res. In za nameček poje celo o miru in ljubezni! Tale viža sodi v Khalifov nabor harmonsko ultra-preprostih psevdokitarskih pop napevov. Vse je poletno sproščeno in brez trohice histerije. Naj vse ostane po Khalifino! Peace & Love sodi na artistovo novo podaljšano singlično izdajo Hype Me Up, ki sicer ponuja štiri songe. Absolutno brez obveznosti. Ocena: 3,5 ZAYN - Love Like This

Angleški popevkar Zayn Malik ali prvi, ki je zapustil uspešno fantovsko zasedbo One Direction, svoje solistične poti kot da ni uspel usmeriti pravilno. Njegov začetni samostojni izpad Pillowtalk (2016) je popularnost generiral še iz komplota One Direction, medtem ko je kasnejšima res komaj dvema Zaynovima pravima uspešnicama (I Don't Wanna Live Forever, 2017, in Dusk Till Dawn ft. Sia, 2018 ) priljubljenost de-facto priskrbela pevčeva udeležba na soundtracku za filmsko uspešnico (Petdeset odtenkov sive). Rahlo lomljena metrika pod to Zaynovo svežo predstavo – morebiti še nedavno že obupanega pevca v zatonu – je vse prej kot srednja žalost. Zayn se v ne posebej inovativni melodiji sliši kot prerojen, to je navdahnjen in energičen. Namesto posiljevati ga z nujno potuhnjenim baladnim ječanjem je treba tipa zbrcati med hitrejše ritme, med še več njih. Zdaj menda to razume tudi sam. Skoraj več kot samo v redu. Ocena: 4 IMAGINE DRAGONS - Bones

