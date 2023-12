Razprodane Stožice ali zgodovinski uspeh Nine Pušlar

35-letna Nina Pušlar je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti in popolnoma (z rdečim ringom vred) razprodati ljubljansko areno Stožice. Skoraj triurni šov je minil ob uživanju v nič manj kot 25 pesmih iz njenega bogatega arzenala milo zvenečih skladb izpod glasilk njenega izvrstnega pop vokala.

Nina Pušlar je bila pred osemnajstimi leti 17-letno dekle iz Ivančne Gorice, ki se je prijavilo na Bitko talentov, zagotovo pa ni sanjala, da bo čez manj kot dvajset let postala prva slovenska pevka, ki bo razprodala naše največje koncertno prizorišče, ljubljansko dvorano Stožice. A prav to je uspelo Nini, ki je medtem postala verjetno ena najbolj vidnih in popularnih domačih pop popevkaric, ki je za povrhu še med najsimpatičnejšimi. Vsi njeni oboževalci pa lahko tudi potrdijo, da ni še nikoli nikomur zavrnila prošnje za kak sebek ali fotografijo.

35-letna Nina Pušlar je postala prva slovenska pevka, ki je razprodala ljubljansko areno Stožice.

"Prvo moram povedati, da smo imeli tako dolgo generalko, da kakšnih posebnih priprav pred samim koncertom niti ni bilo, skušala sem se umiriti, se skoncentrirati in se spomniti, zakaj sem ta večer sploh tukaj. Potem pa me je že čakal moj zelo dober prijatelj Filip, ki je edini, ki sem mu zaupala, da sem se spustila s tridesetih metrov s stropa arene dol na oder. Skušala sem se umiriti, da lahko uživam tudi v tem spektakularnem spustu med občinstvo," nam je o pripravah na koncert zaupala 35-letnica, ki je nastop pričela akademskih četrt čez 20. uro, ko je poskrbela za presenečenje in se na oder spustila na gugalnici s stropa dvorane, počasi, kakih trideset metrov, ter zraven zapela prvo pesem, "retro" različico svoje prve pesmi Ni ona. S tem je dosegla zares impresiven učinek, komu pa se je morda zazdelo, da je koncertu kakšne Pink, Rihanne, Shakire ali Beyonce.

Na oder se je spustila na gugalnici s stropa dvorane, počasi, kakih trideset metrov, ter zraven zapela prvo pesem, "retro" različico svoje prve pesmi Ni ona.

"Dober večer, Slovenija!" je prisotno občinstvo pozdravila pevka po drugi pesmi Dež, s katero je leta 2010 poskusila svojo srečo na Emi. Nino so prišle poslušat številne oboževalke od pet do šestdeset let, čeprav je bila impresivno številčna tudi moška zasedba, tako spremljevalcev deklet in žena kot tistih bolj vnetih in zavzetih, "resničnih" oboževalcev, ki so brez sramu prepevali s svojo pevsko junakinjo in tudi vidno uživali.

Nina je verjetno ena najbolj vidnih in popularnih domačih pop popevkaric.

"Za menoj so zelo čustveni dnevi, saj solze tečejo že od prve vaje, prve in druge generalke in seveda zaradi samega koncerta. Kar je seveda zelo normalno in človeško, saj te prevzemajo zelo intenzivni občutki, čustva ob tako posebnem dnevu in koncertu," nam je kasneje pripovedovala Nina, ki dejansko res ni mogla verjeti, kaj se dogaja, da je vmes lahko dahnila le "vau".

Kot je kasneje pripovedovala Nina, ki dejansko res ni mogla verjeti, kaj se dogaja, da je med koncertom lahko dahnila le "vau".

Sledile so pesmi Svet na dlani, Kdo še verjame, Saj sva skupaj in Za vedno. "Sanjala sem o tem, nisem pa si predstavljala, da bomo kdaj skupaj v tako velikem številu. Iz srca hvala, ker imate radi moje pesmi," se je hitela zahvaljevati pevka, ki je prvi del koncerta odpela v črnem hlačnem kostimu s svetlečimi okraski.

"Sanjala sem o tem, nisem pa si predstavljala, da bomo kdaj skupaj v tako velikem številu."

Trio Vivere ji je pomagal izvesti dve pesmi. Mimogrede, ko sta z Matjažem Robavsom (nekoč poznan iz tria Eroika) zapela, podobno kot takrat, ko sta bila soigralca v muzikalu Cvetje v jeseni, ter prelepo balado Vivo per lei, ki jo je Nina označila za "najlepšo pesem na svetu". Po Vse, kar rečeš mi, je na oder prišel avtor številnih njenih pesmi Martin Štibernik, s katerim sta na dveh belih klopcah, postavljenih na odru, pomaknjenem v sprednji del parterja, ob akustični kitari izvedla eno Nininih najlepših balad, Tvoja kri, ki je posvečena njeni pokojni mami.

Ognjevitost je pokazala tudi z usnjeno rdečo opravo.

Za pesem Nina, Nina, Nina se je preoblekla v belo opravo, v seksi usnjene hlače, skupaj z modnimi verižicami okoli pasu ter visokimi petkami vred. Po skladbi Včeraj in za zmeraj so se ji pri pesmi Za naju pridružili plesalci Anžeta Škrubeta, oblečeni v jeans oprave. Nato pa je na oder prišel še en gost, prekaljeni kitarist Šank Rocka, Bor Zuljan, s katerim sta izvedla Malo malo, po njegovem flamenko razigravanju pa še ognjevito Prste stran, ob kateri je Nina pokazala tudi svojo seksi in bolj divjo plat, morda takšno, kot jo njeni oboževalci in oboževalke vidijo le malokrat. Ognjevitost je pokazala tudi z usnjeno rdečo opravo, s škornji čez kolena in vročimi plesom s šesterico brhkih mladih plesalcev. "Občinstvu sem želela pokazati različne plati sebe, pesmi pa ti dajo možnost, da se pokažeš tudi v drugačni luči. Da te začutijo v pesmih, ki imajo besedila o življenju, o tistem, kar šteje največ v življenju, do tistih, ki so malo bolj strastne in nagajive," nam je zaupala.

V zaključnem delu smo lahko slišali še Poljub na klopci, Rok trajanja, Ta svet ne zna živet, ko se je še zadnjič preoblekla v zlato opravo z bleščicami, pesem pa po popestrili tudi breakdancerji, za konec uradnega dela pa je prihranila (verjetno) enega svojih največjih hitov, Svet je tvoj.

"Občinstvu sem želela pokazati različne plati sebe, pesmi pa ti dajo možnost, da se pokažeš tudi v drugačni luči."

V dodatku je sedla za klavir in izvedla baladno Pusti me, pri skladbi Tople oči pa je na zračni svili navdušila neverjetna Tamia Šeme, tudi nekdanja superfinalistka šova Slovenija ima talent. Za piko na i pa je sledila še petindvajseta pesem, Pozdrav z ljubeznijo, ter predstavitev njene spremljevalne zasedbe, med katero je bil v enem delu koncerta tudi godalni oktet. "Imejte nas radi, ker mi vas imamo zares zelo zelo radi iz vsega srca," je za konec še dahnila Nina, ki je po slabih treh urah delovala sveže in brezhibno kot pri prvi pesmi.

Slovenska pevka se je na koncu koncerta kar usedla na odru in uživala v trenutku.

Koncert je tako gladko tekel do konca, ko se je urni kazalec ustavil skoraj na triindvajseti uri, minutaža pa na dveh urah in tričetrt. "Vse je šlo v redu, seveda pa so vedno stvari, ki bi lahko šle drugače, a se rada prepuščam tudi improvizaciji in se mi zdi prav, da se včasih tudi prepustiš naključju, da nisi zaciklan v vse in nimaš vse po pravilih. Se mi zdi, da moraš tudi malce popustiti, na pripravah in vajah pa je prav, da si natančen in pozoren, da je potem na koncertu lahko fokus na tisto, kar je najbolj pomembno," je po koncertu ugotavljala Nina, ko so jo prišli pozdravit številni sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so na koncertu uživali in radi prepevali z njo. Hudih rokerskih šusev ob prijetnih Nininih skladbah tako ni bilo, kot tudi ni bilo opaziti pretiranega norenja in evforije, saj je večina kulturno sedela in poslušala iz svojih sedežev, pa tudi ljudje v parterju se niso prerivali, saj na tovrstnih koncertih ne moremo pričakovati rokerskega norenja ali divjega poskakovanja ob pregretih kitarskih vložkih.

In kako Nina gleda naprej? "Skušala bom te občutke nositi naprej skozi življenje, napolnjena sem, da z ekipo začnemo ustvarjati nove pesmi in nov album. Predvsem pa to, da se bomo tega koncerta vsi še dolgo spominjali. Kar pa se tiče prihodnosti, imam do novega leta še nekaj koncertov, potem kratek predah, 19. januarja že gremo v športno dvorano v Dravograd, nato se vračamo v mariborsko dvorano Tabor in tako naprej. Sicer pa se prepuščam malce toku življenja, da me popelje tja, kamor je potrebno," je pomodrovala.

Njena "misija Stožice" je tako v popolnosti uspela, saj je hkrati dosegla nov mejnik, kar poprej ni uspelo še nobeni domači izvajalki, za kar si zasluži vse pohvale.