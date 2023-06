Razprodano poskakovanje z Billy Talent

Z njega še vedno radi zaigrajo singel Try Honesty in čeprav so tokrat prišli v imenu zadnjega albuma, lanskega Crisis of Faith , so z njega zaigrali zgolj tri pesmi, kar osem pesmi so izvedli z drugega albuma Billy Talent II (2006), ter štiri s tretjega iz leta 2009. Tudi občinstvo, koncert je bil razprodan nekaj tednov vnaprej, je delovalo, da jih ima najbolj v spominu kaki dve destletji nazaj, kar so bila najstniška leta marsikaterega rolkarja, ki jo počasi maha proti srednjim letom.

Billy Talent so tako postregli s časovno kapsulo veseljaškega rocka, ki že sam od sebe vabi k poskakovanju in mladostniškem pristopu in pogledu na življenje. Četudi sami člani že počasi korakajo proti abrahamu, je v njih še dovolj energije, da so njihovi koncerti kot prave male veselice, polne dobre volje in primerno razigrane glasbe s pozitivnim nabojem. "Sedel sem v hotelski sobi in si ponavljal Lubiana, Ljubiana ... a imam še vedno občutek, da zaj**am," je med koncertom o pravilni izgovorjavi naše prestolnice potožil pevec Benjamin Kowalewicz, ki bo sredi decmbra dopolnil 48 let. Zaigrali so devetnajst pesmi, končali pa s pesmima Viking Death March ter Red Flag.

Pred njimi je oder krepko ogrel Frank Turner, britanski punk in folk pevec in pisec pesmi. Potetovirani bard v beli srajci je Kino Šiška s spremljevalno zasedbo The Sleeping Souls obiskal že dvakrat, tokrat pa se je, kot vedno, spet naučil nekaj slovenskih stavkov ter poleg obveznih I Still Believe ter Recovery, predstavil pesmi z zadnjega albuma FTHC, devete plošče, na kateri se je spomnil svojih hard core korenin. Z nje smo slišali uvodno Punches ter Haven't Been Doing So Well. Frank rad tudi kaj pokomentira, tako kot pravi v eni svojih pesmi: "rock zvezd ni, so samo ljudje, ki igrajo glasbo, nekateri med njimi so kreteni." Bombastičen nastop je zaključil s Four Simple Words.