Rdeča preproga brit: dolge črne obleke, neonske barve in žirafa

Podelitev nagrad brit je znana po nenavadnih oblekah in pestrih barvah – in medtem ko se je veliko zvezdnic odločilo za svetla oblačila, jih je precejšnje število izbralo tudi bolj mračno črno. Da razigranosti ni manjkalo, dokazuje žirafa, ki se je sprehodila po rdeči preprogi letošnje podelitve, kjer je s šestimi kipci domov odšla pevka Raye.

OGLAS

Zvezdniki so se tudi na letošnji podelitvi nagrad brit v Londonu najprej ustavili na rdeči preprogi, kjer so se v tipično ekstravagantnem slogu nastavili fotografskim bliskavicam. Pevka in tekstopiska Raye je še pred samo podelitvijo, s katere je odšla kot velika zmagovalka, razmišljala o svojih rekordnih nominacijah z besedami: "Že imam solze v očeh, imam vodoodporno črtalo za oči." Rekla je, da je vse, kar si je kdaj želela, to, da bi lahko ustvarjala glasbene albume.

Raye je nastopila v beli obleki. FOTO: AP icon-expand

Šestkratna britanska zmagovalka in trikratna nominiranka Dua Lipa je za to priložnost izbrala oprijeto črno usnjeno obleko Donatelle Versace. Dejala je, da rada "doda malo nevarnosti v svoje nastope" in da "je vse samo zabava in ustvarjanje spektakla". Pevka je s svojo novo pesmijo Training Season prva stopila na oder in odprla prireditev.

Dua Lipa FOTO: AP icon-expand

Becky Hill, ki se je potegovala za najboljšo plesno pesem leta, se je odločila za črno opravo z drznim zgornjim delom. Še pred samo podelitvijo je pevski kolegici Raye zaželela veliko uspeha, za katerega je dejala, da si ga zasluži.

Becky Hill FOTO: AP icon-expand

Abigail Morris iz skupine The Last Dinner Party, dobitnica nagrade Brits Rising Star in BBC-jevega natečaja Sound 2024, je sporočilo večera zapisala kar na svojo obleko, na kateri je pisalo, da je ona edina, ki lahko zabava ljudi. Za BBC je povedala, da je to vrstica iz ene od njihovih pesmi in pojasnila: "Zdela se mi je primerna za nocoj."

The Last Dinner Party FOTO: Profimedia icon-expand

Pevec skupine Years and Years Olly Alexander, ki je letošnji britanski evrovizijski kandidat s svojo pesmijo Dizzy, je bil v dolgem svilenem suknjiču videti drzen.

Olly Alexander FOTO: Profimedia icon-expand

Nagrad brit pa ne bi bilo brez vsaj ene nenavadne oprave, izbral jo je komik Rob Beckett, ki si je nadel kostum napihljive žirafe.

Rob Beckett FOTO: Profimedia icon-expand

Pevka Charli XCX je bila tako barvita kot tabla z logotipom Brits za njo, v obleki, narejeni iz kombinacije barv in različnih materialov ter steznikom iz smole.

Charli XCX FOTO: AP icon-expand

Glasbenik Jacob Collier, ki je znan po tem, da nosi barvita oblačila, se je odločil za preveliko neonsko jakno, s padajočimi vijoličastimi hlačami.

Jacob Collier FOTO: AP icon-expand

Tré Cool in Billie Joe Armstrong iz skupine Green Day sta izbrala črna oblačila.

Tré Cool in Billie Joe Armstrong FOTO: AP icon-expand

Ella Henderson je izstopala iz množice z ogromnim črnim klobukom – nominirana je bila za pesem React, skupaj s Switch Disco.

Ella Henderson FOTO: AP icon-expand

Ena od voditeljic podelitve, Maya Jama, je izbrala črno obleko s korzetom, Clara Amfo, ki je prav tako na oder stopila v vlogi voditeljice, pa je nosila smaragdno zeleno oblekico, ki jo je kombinirala z mrežastimi hlačnimi nogavicami in čevlji s platformo.