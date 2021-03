Rdeča preproga na podelitvi nagrad grammy 2021 ni razočarala

Letošnje nagrade grammy so sicer podelili z dvomesečno zamudo, saj so jih zaradi pandemije preložili iz januarja na marec. A morda so se prav zaradi dodatnih dveh mesecih časa, prisotni še dodatno potrudili s pripravami na rdečo preprogo. Na rdeči preprogi so blesteli Beyonce, Tylor Swift, Megan Thee Stallion, Doja Cat, skupina BTS, Dua Lipa, Harry Styles in nekateri drugi.