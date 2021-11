Rebeka Dremelj in Sebastian sta 20 let prijateljstva okronala z božično pesmijo

"Že leto in devet mesecev živimo v negativi in to je najin jing svetovnemu jangu, da uravnovesiva energije na planetu," odgovarja Sebastian na vprašanje, zakaj sta se z Rebeko Dremelj lotila veselodecembrskega projekta. Besedilo pesmi Ko primeš me za roko je napisal že lani, a ju je pri izvedbi ugnal čas, letos pa se je vse odvilo tako, kot se je moralo, in zgodba je dobila še dodatno razsežnost. "Letos praznujeva tudi 20 let svojega prijateljstva in zdel se nama je res pravi čas, da to izpeljeva in dvigneva svoj odnos na še malo višji nivo," pravi Rebeka, ki so jo leta 2001 okronali za miss Slovenije, na isti prireditvi pa se je leto prej v spremljevalnem programu predstavil tudi Sebastian. "Spomnim se Sebastiana, ki je bil takrat že zvezdnik, jaz pa nov obraz na sceni in njegova oboževalka. Ko mi je čestital, sem bila povsem navdušena." Sebastian pa je o začetkih povedal: "Jaz pa se spomnim takrat še tihe Rebeke, za katero še nismo vedeli, kak vulkan energije in kako vsestransko aktivna ženska je. Čudoviti spomini so to."