Rebeka Dremelj in Sebastian združila moči in ustvarila božično pesem

"Že leto in devet mesecev živimo v negativi in to je najin odgovor, da uravnovesiva energije na planetu," pravita pevca Rebeka Dremelj in Sebastian. Pa kaj, če smo šele v začetku novembra, pravita velika oboževalca božiča, praznično vzdušje sta zato z ekipo poustvarila na Hočkem Pohorju, saj je pred njima pomemben izziv – pravita, da Slovenija v teh težkih časih potrebuje novo veselo decembrsko uspešnico.