Rebeka Dremelj na valentinovo predstavlja novo pesem o ljubezni do življenja

Rebeka Dremelj je o svojem glasbenem ustvarjanju: "Všeč mi je, če lahko z glasbo kaj povem. Lanskoletna pesem Še verjamem se je zelo dotaknila ljudi. Zahvaljevali so se mi za pesem, mnoga društva so jo vzela za svojo, kot svojo himno, in ob tem sem se zelo dobro počutila. Všeč mi je če v ljudeh spodbudim dobro in ob tem lahko pomagam. Tudi sebi. Po izidu skladbe sem se naučila določene stvari izpustiti iz rok."Glasbenica želi želi z novo skladbo nadaljevati v enakem pozitivnem vzdušju. "Sreča je v malih stvareh. Najbolj pomembne stvari v življenju se moramo naučiti gledati s srcem."

Sporočilo pesmi je večplastno a hkrati enostavno. Je zrcalna slika naših vsakdanjih življenj – preobremenjenost s službami in dosegljivost vedno in povsod. Zaradi sodobne tehnologije nam v vsakdanjiku na dolgi rok ne dela nobene usluge. "Le še dodatno pospeši že tako hiter tempo življenja. Zaradi tega se ne znamo ozreti okoli sebe in videti stvari, ki so tukaj in zdaj in nas res osrečujejo. Poglejmo v sonce, veselimo se …" je še povedala Rebeka, ki je nastajanje pesmi zaupala vrhunskima glasbenikoma, avtorjema mnogih uspešnic. Besedilo je po Rebekinih željah napisal Rok Lunaček, ki se ob Krešimirju Tomacu podpisuje kot soavtor glasbe.

Ustvarjanje videospota je bilo najdaljše Rebekino do zdaj, saj so ga snemali kar štiri dni. Vsestranska umetnica je sama napisala scenarij. "Videospot zgodbo mlade mamice obremenjene z domom in vzgojo otrok prikaže v nenehnem stresu, vse do njenega zavedanja, kaj pomeni največ v življenju. Ko ugotoviš, da so morebitni sprožilci stresa tvoji največji plusi, je neprecenljivo. Srečni smo lahko vsi, da imamo družino, ljudi, ki jih imamo radi, streho nad glavo, hrano vsak dan na mizi … in tako ob tem ni pomemben prah na polici, povrela juha. Ko to dojameš, si srečen in prav to želim povedati z novim glasbenim projektom."