Rebeka Dremelj o novi pesmi: Ljudem želim podariti tolažbo in upanje

Rebeko Dremelj smo vajeni vedno dobre volje, nasmejano in polno energije. A tudi ona je samo človek in tudi ona je včasih žalostna in ranljiva. Začutila je, da je čas, da to pokaže tudi v glasbi. Njena nova pesem z naslovom Nekoč daleč nekje je zelo čustvena, besedilo pa nosi globoko sporočilo, v katerega se je pevka takoj zaljubila. Kot je povedala, je pesem sprva pela s težkim srcem in velikim cmokom v grlu.

"Zdi se mi, da je smrt pri nas še vedno tabu. Ko nastopi smrt, še vedno ne vemo, kako pravilno reagirati. Ne vemo, ali lahko žalujočega karkoli vprašamo, ali je bolje, če ga opazujemo iz distance, zato se mi zdi prav, da o teh stvareh govorimo," je o temi svoje nove pesmi povedala Rebeka Dremelj in dodala, da je smrt del življenja. "Prej ali slej se vsi srečamo z določeno izgubo. Pa naj bo to z izgubo bližnjega, morda tudi sami zbolimo in se soočamo z drugačnimi travmatičnimi izkušnjami," je še razložila.

icon-expand Rebeka Dremelj tokrat predstavlja balado z naslovom Nekoč daleč nekje. FOTO: Marja Bizjak Ažman

Njena nova pesem z naslovom Nekoč daleč nekje je zato namenjena kot pomoč tistim, ki potrebujejo tolažbo in upanje. "Želela sem narediti pesem, s katero bom morda ljubem pomagala, da se bodo lažje soočili z bolečino, žalostjo in obupom. Glasba ima posebno moč, ki ti napolni dušo in srce," je razkrila. Obenem je prepričana, da je njena nova pesem, vsaj tako, kot jo je videla sama, neka mala lučka na koncu tunela. "Upam, da bo ta pesem služila kot opora in tolažba tistim, ki jo potrebujejo," je poudarila. Besedilo pesmi je napisal Rok Lunaček, Rebeka pa pravi, da se je v pesem in besedilo takoj zaljubila. "Zelo, zelo dolgo časa sem pesem pela s težkim srcem in velikim cmokom v grlu," je priznala glasbenica, ki je zdaj končno prišla do faze, ko lahko pesem normalno zapoje in o njej normalno govori. "Tudi moji prijatelji so ob prvem poslušanju pesmi jokali. Verjetno so težko poslušali tudi mene, ker sem prepevala s takšnim cmokom v grlu," se je zasmejala in dodala: "Danes pa mi priznavajo, da jo zelo radi večkrat, predvsem pa lažje poslušajo."

icon-expand Tudi videospot je tokrat nekoliko drugačen, njena želja je namreč bila, da je videozgodba lepa in čista. FOTO: Marja Bizjak Ažman

Pesem je skupaj z videospotom izdala šele zdaj, prvič pa jo je zapela na dobrodelnem koncertu, ki so ga skupaj s kolegicami iz skupine Bepop organizirale v dobrodelne namene v Domžalah. "Takrat sem jo prvič, predpremierno zapela pred občinstvom in njihova reakcija me je zelo razveselila," je priznala in dodala, da je so ljudje reagirali tako, kot si je želela. "Želela sem, da v sebi pomislijo na nek spomin, na osebo, ki so jo izgubili, obenem pa so srečni, ker upajo, da se bodo morda s to osebo morda res kdaj srečali," je dodala.

Rebeke smo vajeni vedno dobre volje, polno energije in optimizma, a tudi sama je samo človek, ki je kdaj pa kdaj slabe volje. "Začutila sem, da je čas, da izdam malo bolj resno pesem, da nismo vedno samo veseli, srečni in polni energije, ker tudi v življenju ni vedno tako. Tudi jaz sem velikokrat žalostna in ranljiva," je priznala, a obenem dodala, da to ni nova Rebeka. "To je kar stara Rebeka, ki v javnosti ni imela velikokrat priložnosti, da se pokaže na takšen način," je povedala v smehu.

icon-expand Pesem je zelo čustvena, besedilo pa nosi globoko sporočilo. FOTO: Marja Bizjak Ažman