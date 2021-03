Rebeka Dremelj z zasedbo Bepop na dan žena z 'Žensko'

Rebeka o novi skladbi razmišlja: " Ženska je beseda, ki zajema vse na tem svetu: je bit življenja, utrip vsakdana, vse, kar je krhko in močno, subtilno in glasno, trdno in nežno hkrati. Bepop pa je idealna kombinacija za to markantno in pomenljivo besedilo: dekleta, ki so bila vzor drugim puncam, so danes močne ženske, vsaka samosvoja osebnost, ki je pustila svoj pečat – ne le v glasbi, ampak tudi širše v družbi. Vse tri so umetnice, podjetnice in tudi družbeno aktivne ženske, ki služijo svoj kruh, to pa omogočajo tudi drugim, predvsem pa so mame in partnerice – ta del naših življenj šteje največ. Zelo jih cenim in zelo jih imam rada."

Skladbo Ženska sta napisala Rok Lunaček in Krešimir Tomec. Lunaček je o sodelovanju in pesmi dejal: "Svojevrsten privilegij je pisati in gledati skozi žensko prizmo občutkov. Rebeka in Bepop so enkratne osebnosti, pa tudi ustvarjalke iz moje glasbene generacije, dolgo ustvarjamo v istem prostoru in te rime sem napisal z mislimi, da bodo skladbo izvajale prav one, saj sem vedel, da bodo znale najlepše naslikati vsebino in paleto občutkov, ki jih sprožata to besedilo in glasba."

Krešimir Tomec pa je dodal: "Naj vas zapeljiva in moderna podoba aranžmaja ne zavede. Pod njo se skriva energijska bomba štirih kolegic. Izredno lepo je bilo delati z njimi, saj so velike profesionalke in dobre pevke, kot producent pa sem najbolj užival v prepletanju njihovih glasov in ustvarjanju harmonij."