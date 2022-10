Red Hot Chili Peppers malo počasneje in zato manj kičasto

Kalifornijski funk-rockerji na trinajstem albumu ponujajo manj divjaštva in več zrelega pripovedništva. Novi komadi razvpitih Red Hot Chili Peppers so oblikovno bolj premišljeni; kot da bi zasedba, katere povprečna starost je 57,5 let, svojo srečno trinajstico ustvarjala sede in z večjim užitkom. Nekateri verzi izpovedujejo celo modrost. Večino opisanega na zadnjih dveh albumih enega največjih rock bendov na planetu preprosto ni bilo čutiti. Zato sta deli The Getaway (2016) in še zlasti Unlimited Love (2022) zveneli kot panični čofotanji z namenom za vsako ceno ostati v rockovskem žarišču. De facto je bera izdana zadnjih let ponudila le en samcat kulturen song. To je bila uspešnica Dark Necessities. Preostalih 29, koliko jih je skupno zbranih na obeh omenjenih albumih, je totalno zanič. Že Tippa My Tongue, ki odpre novi album Return of the Canteen, razodene marsikaj. Zvok, ki ga je oblikoval ansamblov stalni producent Rick Rubin, je pogosto pomenljivo zračen, občasno zelo netipično prazen. V tem smislu ima nov paket 17 songov v primerjavi z Unlimited Love izrazito več globine in obenem več smisla. Najbolj zanimivo prvi vsem pa je to, da sta bila ta album in njegov predhodnik posneta istočasno. Rubin je, očitno, imel za dodelavo in finese tega novega songovskega paketa leto dni več časa. Slavni studijski bradač ga je dodobra izkoristil za analizo in sila premišljeno sintezo na svežih temeljih. Konkretno to pomeni, da je Rubin več volumna namenil (ritmičnim) kitaram Johna Fruscianteja. Navihana Roulette, omotična My Cigarette, delno kar jazzovsko navdahnjena Afterlife, dobro zapeta Bella, dramatično valovita Shoot Me a Smile in zlikovska Eddie (pokojni Eddie van Halen bi se ob tem posvetilu zagotovo zadovoljno nasmihal) izstopajo kot najboljše teme na pričujoem delu. Paradoksalno je naslabši kos novega album Red Hot Chili Peppers baladna Fake as F*ck in riffovsko trša Bag of Grins. Veterani so praktično presenetili, pozitivno presenetili.

Ocena: 4