Red Hot Chili Peppers najavili 13. studijski album

Ameriški rockerji Red Hot Chili Peppers so napovedali nov album. "Return of the Dream Canteen je vse, kar smo in o čemer smo sanjali. Je nabito poln. Narejen iz krvi naših src," je skupina zapisala v sporočilu na Instagramu. Izid dvojnega albuma je napovedan za 14. oktober.

Return of the Dream Canteen bo 13. studijski album priljubljene skupine iz Los Angelesa. Producent izdelka zasedbe Red Hot Chili Peppers bo, tako kot pri prejšnjem albumu, Rick Rubin. Njihov 12. studijski album Unlimited Love je izšel 1. aprila letos.

icon-expand Red Hot Chili Peppers so znova združili moči z legendarnim članom zasedbe Frusciantejem. FOTO: Instagram

Skupino Red Hot Chili Peppers so leta 1983 v Los Angelesu ustanovili Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak in Jack Irons. Presenetili so z nenavadno mešanico funka, rapa in rocka.

icon-expand Anthony Kiedis, frontman skupine. FOTO: Miro Majcen

Prva leta skupine so zasenčili ekscesi z drogami in zgodnja smrt kitarista Slovaka. Komercialni preboj so dosegli leta 1991 z albumom Blood Sugar Sex Magik, nato je šlo strmo navzgor. Kalifornijci so na svoji glasbeni poti prodali več deset milijonov albumov, prejeli šest grammyjev in bili leta 2012 sprejeti v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

RHCP so novico o novem albumu naznanili na omrežju Instagram. V sporočilu so zapisali: "Šli smo na pot iskanja sebe kot band, kakršen smo zmeraj bili. Samo za zabavo smo preigravali nekatere stare skladbe. Pred časom smo pričeli ta magičen proces, pri katerem nastajajo nove pesmi. V to se je vmešala ta čudovita kemija, ki nas je povezala v prijatelje tolikokrat do sedaj," so zapisali in dodali, da niso našli razloga, da ne bi znova pisali in se predajali rock glasbi, tako sta nastala dva dvojna albuma. Nov studijski izdelek za njih predstavlja vse, o čemer so kadarkoli sanjali: "Nastal je iz krvi naših src." Album prihaja 14. oktobra.