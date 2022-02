Red Hot Chili Peppers po 16 letih znova z Johnom Frusciantejem

Red Hot Chili Peppers so glasbenemu občinstvu predstavili novo pesem, ki se imenuje Black Summer. Ta bo del novega studijskega albuma z naslovom Unlimited Love , ki bo izšel prvega aprila letos. Zasedba se torej vrača z novim projektom, napovedali so datume nove turneje, pridružil pa se jim je tudi novi stari obraz. Znova namreč sodelujejo s kitaristom Johnom Frusciantejem .

Ta je s Peppersi zadnjič sodeloval leta 2006, ko so izdali studijski izdelek Stadium Arcadium. Ob številnih novostih je bend spregovoril o občutkih ob izidu že 12. albuma. ''Naš edini cilj je, da se izgubimo v glasbi. Na tisoče ur smo preživeli ob izpopolnjevanju svojih glasbenih veščin, skupaj in vsak zase, ter si pri tem stali ob strani, da bi lahko poslušalcem ponudili najboljši album,'' so ob najavi povedali Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith in Frusciante. Dodali so, da so izjemno hvaležni za priložnost, da se lahko znova pojavijo skupaj in poskušajo postati še boljši.

Glasbeniki, ki so bili prejeti tudi v dvorano slavnih rock'n'rolla, so zadnji album izdali leta 2016, s kitaro pa je Frusciantejevo vlogo prevzel Josh Klinghoffer. Ta se je skupini pridružil leta 2009 in jo zapustil decembra 2019 ob Johnovi vrnitvi.