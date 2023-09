'Redko se primerjam z očetom in posledično ne občutim pritiska'

REX, s pravim imenom Peter Pešut, je sin priljubljenega glasbenika Magnifica, zato je izražanje čustev in izkušenj v obliki glasbe zanj nekaj povsem naravnega. Predstavlja nov singel Pijem, za katerega je glasbo in besedilo napisal sam, za mastering pa je bil zadolžen Kristijan Kaluža. Govori o propadlem ljubezenskem razmerju, pred katerim se zatečeš k zabavi in pijači, da bi nanj pozabil. "Pesem je sicer klubska in energična, vendar nosi v sebi velik pridih melanholije," pravi glasbenik.

Povedal je še, da je bil navdih za pisanje popolnoma življenjski. "Lahko bi rekel, da gre za osebno izkušnjo, saj sem se v preteklosti že znašel v podobni situaciji. Zdi se mi tudi, da zagotovo nisem edini, ki je bil že kdaj v takem obdobju, zato imam občutek, da se ljudje lahko poistovetijo s pesmijo." Pijem spremlja tudi videospot, ki prikazuje melanholično vzdušje, v katerem se znajde protagonist. Glasbenik ga je režiral v sodelovanju s Timom Kovačem, s katerim sta prišla na idejo, da posnameta prizor, v katerem REX sam stoji na gledališkem odru. "Ta prizor skozi metaforo predstavlja moj notranji dialog s samim seboj. Vidi se, da razmišljam o pretekli zvezi in o tem, kako je bilo včasih. Vsi prizori skupaj na zanimiv način zelo dobro prikažejo situacijo, o kateri govori pesem, in skladbo dvignejo na novo raven."