Reforma Laibacha, kot ga vidi Noctiferia

Če se je kultni Laibach s svojim ustvarjanjem vedno nagibal bolj k alternativi, h konceptualni sporočilnosti, potem za Noctiferio velja, da je njeno jedro in bistvo že skoraj četrt stoletja strogo v metalu. Album Reforma je producentsko nastal pod taktirko Henrika Udda, ki ima "pod pasom" sodelovanja z imeni, kot sta Bring Me The Horizon in At The Gates, s čimer si je zasedba, po lastnih besedah, zagotovila, da je zvok "čist, definiran in masiven".

Album odpre skladbaBarbarians Are Coming, ki v primerno veličastno korakajočem slogu napove, da je pred nami ostra, odločna in metalsko nabrita izkušnja. Kar je brez dvoma res, če se spomnimo, kako jezno plesni elektronski dregljaj nam je Laibach pred skoraj dvema desetletjema ponudil v Tanz Mit Laibach. Noctiferia nas razvaja z izčiščenimi drvečimi kitarami, Giannijev vokal pa je brez dvoma bolj metalski kot Milanov tipično zlovešči glasovni efekt. Dodatni plus je še sodelovanje Attile Csiharja iz black metal zasedbeMayhem.