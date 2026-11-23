Predstavljate novi singel z naslovom High Tops in se po izletu v slovenščino vračate k angleščini. Zakaj?

Vedno pravim, da komad sam pove, kakšno obliko hoče zavzeti, ko nastaja. Ko se porodi ideja, je to ponavadi že skupaj z neko besedo ali frazo, ki je bodisi v angleščini bodisi v slovenščini, in ta komad je pač nastal iz angleške ideje. Nikoli ne ustvarjam ali prevajam pesmi na silo, saj se mi zdi, da je ključno pri ustvarjanju to, da pustiš, da stvar sama od sebe steče in da je tako najbolj pristna in svobodna.

Regen predstavljajo singel High Tops. FOTO: Vita Orehek

Kaj je bil navdih za pesem in kaj z njo sporočate?

Navdih za pesem je bil ravno izraz 'high tops' – te visoke superge – in ples v njih. Nekako mi je res ostal v glavi trenutek, ko sem plesala po tem, ko smo končali enega izmed naših prvih koncertov in obute sem imela visoke superge v tem stilu. Ta vizualna podoba tega trenutka se mi je zapečatila v glavi kot neka reprezentacija mladosti, hkrati zmedenosti in negotovosti ter suverenosti, divje in sproščene energije, ko se prepustiš glasbi in občutkom.

Glasbeno vztrajate pri dream popu, ki spominja na ameriške skupine iz konca 90. let. Zakaj vam je ta zvrst tako blizu?

Enostavno povedano, to je glasba, ki jo poslušam v svojem prostem času in je name naredila največji vtis, zato tudi sama ob pisanju pesmi zdaj gravitiram k takim zvočnim podobam. Me pa veseli, da ne poslušamo vsi v bendu istih zvrsti, kar zelo blagodejno vpliva na nadaljnji kreativni proces, ko skupaj ustvarjamo iz dema dovršeno pesem – glasba, ki jo vsak od nas posluša in ki na vsakega vpliva, se potem prepleta v tem, kakšna je končna oblika pesmi in to se mi zdi res super – da imamo tako širok nabor idej in vzorov, iz katerih lahko črpamo navdih.

Regen pripravljajo drugi studijski album. FOTO: Vita Orehek

Pesem ima tudi videospot, za katerega ste sami izdelali rekvizite. Kaj so ti rekviziti, kako ste jih izdelali in kako ste jih uporabili? Zakaj sploh želja, da jih izdelate sami?

Nekako si samo nismo predstavljali, da bi lahko bilo drugače – nastajanje pesmi od začetka do konca, s spotom vred, dojemamo kot enoten proces. Za nas to ni bilo tako, da smo najeli kreativno ekipo, ki nam bo naredila videospot in ji samo prepustili proste roke, mi pa se osredotočili na svoj del, ki se tiče samo glasbe, ostalega pa ne. Želeli smo biti prisotni pri vsakem koraku in se tega lotiti res kot nečesa, kar je skupno in pri čemer smo vsi ekipa, ne ločeni člani ali ločene enote. Rekvizite smo izdelovali iz raznoraznih materialov – blaga, kartona, papirja, veliko je bilo lepljenja, šivanja in barvanja, končne izdelke pa lahko vidite v videospotu kot drevesa, gobe, travo, stole, skodelice in tako naprej. Bilo nam je nekaj samoumevnega, da bomo scenografinjam pri delu priskočili na pomoč, kjer se le da. Lažje tudi razumemo in cenimo količino truda, energije, časa in dela, ki gre v nekaj takega, če tudi sami pomagamo pri tem, kar se nam zdi zelo pomembno ozaveščati – menimo, da je medsebojno spoštovanje in spoštovanje dela in truda drug drugega nekaj, kar je za kreativno delo v ekipi izredno pomembno.

Singel ste predstavili na posebnem dogodku, kjer so se vam pridružili tudi povabljeni in oboževalci. Kakšni so bili njihovi odzivi in kako jih je bilo opazovati pri poslušanju/gledanju?

Bila je res nepopisno lepa izkušnja. Zelo smo ganjeni, da se je nabralo tako veliko ljudi, ki so nas prišli podpreti in nam izreči čestitke in spodbudne besede, zlasti po tem, ko nas nekaj časa ni bilo na sceni v taki vidni obliki, saj smo bili predvsem v studiu, ne pa na odru. Res smo iz dna naših src hvaležni čisto vsakemu, ki nas podpira, saj brez našega izjemnega občinstva nič od tega ne bi bilo mogoče. Nobena glasba ne more blesteti brez poslušalca, noben koncert ne more doseči svojega polnega potenciala brez občinstva in čar in poanta umetnosti sta v tem, da jo nekdo vidi, sliši, začuti, dojema – zato se trudimo ob vsaki priliki povedati našemu občinstvu, kako hvaležni smo za to, da z nami soustvarjajo zgodbo Regen glasbe.

Komu sicer najprej ponudite v posluh svojo novo glasbo?

Prva ušesa, ki slišijo osnutke idej, so poleg naših ušesa našega producenta Petra, ki je obenem objektiven poslušalec in nekdo, ki res razume, kaj si želimo komunicirati s svojo glasbo in kakšen zvok želimo oblikovati. Njemu zaupamo, da nas bo v procesu ustvarjanja znal voditi v pravo smer. Ko začnejo pesmi dobivati bolj dovršeno obliko, pa jih delimo z našimi najbližjimi – družinami, partnerji in prijatelji – ki nas dobro poznajo in nam bodo povedali svoje iskreno mnenje, tudi če ni vedno samo pozitivno. Ta del se nam zdi zelo pomemben, saj se nobena rast in kreativni razvoj ne zgodita le na podlagi pohval, temveč sta iskrenost in kritično vrednotenje našega dela to, kar nas žene naprej.

Regen pravijo, da so stopili na drugo kreativno stopničko in so ponosni na prihajajoči album. FOTO: Vita Orehek

High Tops je drugi singel s prihajajoče druge plošče. Kaj nam že lahko zaupate o albumu in kdaj ga lahko pričakujemo?