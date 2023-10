Regen se učijo plesati – v slovenščini!

Ljubljanska zasedba Regen se po lanskem odličnem prvencu Youth vrača z unikatnim glasbenim pristopom, tokrat s prvo pesmijo v slovenščini Rada znala bi plesati. Več o zasedbi, glasbi, videospotih in načrtih sta nam povedala pevka Gaja in kitarist Gašper.

Skupina Regen zase pravi, da ustvarja "glasbo, ki jo lahko poslušamo na deževen dan, opolnoči na praznih mestnih ulicah", sicer pa jo odlikuje prefinjena eleganca, ki jo prepletajo z melanholičnimi zasanjanimi melodijami in ritmi. Lanski prvenec Youth so ponudili v angleščini, z njega pa so poleg naslovne pesmi poznane še California, Wine in Tequila.

icon-expand Skupina Regen je obelodanila prvo pesem (in videospot) v slovenščini, ki se imenuje Rada znala bi plesati. FOTO: Simon Pelko

Zdaj nam ponujajo prvo pesem in videospot v slovenščini, skladbo Rada znala bi plesati, s katero nam dajejo vedeti, da se z domačim jezikom znajdejo enako dobro, če ne celo bolje. Njihova mehka udarnost nas lahko zaziba v ples ali nas besedilno popelje na področje neuslišanih ljubezni, hrepenenj, gorečih čustev ali pač v svet spominov, zamrznjenih v času. Plošča Youth je na voljo na vseh modernih platformah, o njeni kvaliteti pa pričajo tudi nominacije v kar treh kategorijah za Zlato piščal 2023. Sami pravijo, da "so tukaj, da ostanejo". Več o zasedbi, njihovi glasbi, videospotih in načrtih sta nam povedala pevka Gaja Kuščer in kitarist Gašper Sedej.

Regen lahko razumemo tudi "dež" v nemščini, v vašem primeru je to zagotovo nekaj drugega? Gaja: Vse se je začelo z mojim kanalom na YouTubu, kjer sem od 16. leta naprej objavljala svoje najbolj zgodnje posnetke ob klavirju, saj sem imela prej za seboj 10 let igranja klasičnega klavirja. Glede imena sem se odločila za Regen, ker sem se veliko sprehajala ob deževnih večerih, ko ni nikjer nikogar, jaz pa sem uživala ob sprehajanju z glasno glasbo v mojih slušalkah. Predvsem sem poslušala indie s pridihom 80. let. Če pravite, da imate unikaten glasbeni pristop, se ga da opisati? Gaja: Ko so me slišali moji dečki v bendu, smo se odločili, da bomo skupinsko začeli razvijati našo polno formo, in sicer tako, da je vsak skušal dodati svoj delež oz. košček k mozaiku. Gašper: V večini primerov smo dejansko nadgradili Gajine pesmi, ki so bile zgolj ob klavirju, na srečo so se naše kreativne ideje sklenile, da so nastali rezultati, ki so nam všeč. Nekaj prijetno spevnega, znanega, domačega je tako v petju kot celotnih pesmih, ki so poslušljive in so zanimiva mešanica različnih sestavin in vzgibov? Gašper: Tudi sami pristopamo na ta način, da če ti je všeč, ti je všeč, zaradi česar koli že. Gaja: Pri ustvarjanju se imamo zelo dobro, kar se verjetno tudi sliši v pesmih (smeh).

icon-expand Lani so izdali odličen prvenec Youth, na katerem so pesmi v angleščini. FOTO: Simon Pelko

Prvenec Youth je bil lep izlet v angleščini, a dovolj svež, da ste z njim opozorili nase, tudi produkcija se zdi "svetovna", ste že razrešili misterij skromnih ogledov na YouTubu? Gašper: Predstavili smo se, kolikor smo se lahko. Težko je reči, zakaj videospoti nimajo sto tisoče ogledov, predvsem delamo iz ljubezni do glasbe in ne z željo, da bi doživeli skok od nekoga, ki je začel v domači sobi, pa do rock legend. Imamo svoje načrte, ni pa vedno vse v naših rokah. Bolj kot smo prisotni na sceni, bolj nam zadeve postajajo jasne. Kaj pa vse tekoče substance (Tequila, Gasoline, Pills and Bottles, Wine, Straight Ethanol), kot so naslovi pesmi na prvencu? Gaja: Haha, klasična dilema glede našega prvega albuma, ki absolutno nima nobene zveze z alkoholizmom (smeh). Gre bolj za metaforično izražanje brezglave zaljubljenosti, ki ima podoben učinek kot alkohol. Zelo močni ste v videospotih, ki verjetno dokazujejo, kako se z minimalnimi vložki da od sebe dati vrhunske rezultate. Gašper: Na vse videospote, četudi morda niso videti ravno kot na MTV-ju, smo precej ponosni, saj smo jih ustvarili sami, razen Youth, ko smo sodelovali s prijatelji iz Film Factoryja. Posneli smo jih po svojih zmožnostih in stremeli k najboljšem možnem rezultatu. Gaja: Na odru nisem naravni nastopač, v videospotih sem lahko bolj sproščena, saj sem med svojimi dobrimi prijatelji, hkrati pa lahko ponavljaš določene prizore. Premagati moraš tisti občutek: Ojoj, gledajo me, potem pa je vse v redu in je prelepo. Bi si želeli kakšnega resnega agenta za tujino – Joker Out ali pa dvojec .freekind dokazujejo, da se da – vas to sploh zanima? Gaja: Zagotovo nas zanima tudi tujina, če se pojavi priložnost, a Slovenija je mehurček, iz katerega težko prideš, saj priložnosti niso ravno na dosegu roke. Malo je ljudi, ki se ukvarjajo s tem pri nas, se mi zdi.

icon-expand Gaja: "Veliko je odvisno, ali te ljudje poznajo. Nekateri so zelo odprti in ti bodo prisluhnili, četudi te prvič slišijo, se zabavali in se imeli dobro." FOTO: Simon Pelko

Najbrž ste seveda prisotni tudi na pretočnih platformah, kako se vam zdi to razmerje glede dosega poslušalstva, ki vas posluša "old skul" ali na moderen način? Gaja: Precej drugače je, zagotovo, ko dobiš svoj album in ga primeš v roke. Gašper: Dandanes se je spremenila dinamika, kaj sploh pomeni poslušati glasbo oz. kako jo konzumiraš. Včasih si kupil zgoščenko in je bilo to to. Danes pa so pretočne platforme, kar je pač eden od načinov. Zdaj lahko rečeš nekomu, poslušaj našo novo pesem, a to hkrati pomeni, da mora nekje plačati naročnino 10 evrov, da jo lahko posluša. Obstaja tako neka pregrada do poslušalcev. Zato skušamo to početi na različne načine, konec koncev lahko kupiš majico in s tem lahko morda celo bolje podpreš svoj bend, saj moraš za ceno ene majice danes imeti na 10 tisoče klikov na tvojo pesem, pa še nisi povsem tam. Gaja: Vprašati se pač moraš, kaj ti je pomembno. Nam gre za to, da ljudje pridejo na čim lažji način do naše glasbe, da se lahko na ta način povežemo. Vaše generacije so najbrž bolj naklonjene pretočnim, digitalnim platformam, veliko pa je tudi ljudi, ki poslušajo zgolj posamezne pesmi in ne albuma kot celote? Gaja: Kakor za koga, nekateri poslušajo single, a je tudi veliko ljudi, ki poslušajo album zaradi zaporedja pesmi, ki želijo začutiti to zgodbo od začetka do konca. Menim, da je dobro, da obstaja oboje, saj različni ljudje cenijo tako eno kot drugo. Je pa zagotovo, da album daje občutek zaokrožene zgodbe.