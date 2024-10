Regini v novem videospotu družbo dela prav poseben gost

Pevka Regina je presenetila z najnovejšim singlom Zopet plešem, za katerega je posnela tudi videospot. V svoji dolgoletni karieri je nanizala številne uspešnice in osvojila srca poslušalcev po vsej Sloveniji, zdaj pa je dodala še plesne latino ritme in s tem napovedala tudi album v tem slogu.

Zopet plešem je lahkotna in optimistična pesem, ki vabi k plesu in uživanju v življenju. Regina pravi, da je pesem nastala kot poklon vsem njenim oboževalcem, ki jo podpirajo skozi vsa leta njenega ustvarjanja, ter v duhu poletja, ko želimo brezskrbno uživati v sončnih dneh.

Pevka s to pesmijo želi razveseliti in motivirati ljudi, da kljub izzivom v življenju vedno najdejo razlog za veselje in ples in da vsaj za trenutek pozabijo na vsakdanje tegobe. V skladbi je združila moči s Ferijem Lainščkom, ki je napisal besedilo in zanj prejel nagrado na festivalu Melodije morja in sonca. Glasbo pa je ustvaril njen mož Aleksander Kogoj, ki je tudi avtor vseh njenih preteklih skladb. Slednji se ji je pridružil tudi v spotu, da je to dosegla, pa je potrebovala kar 30 let.