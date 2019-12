René: Intimo je najlažje sporočiti skozi minimalizem

Pesem Nad oblaki pa je dobila tudi preprost črno-bel videospot. "Želeli smo skozi enostaven video sporočiti neko globjo zgodbo, saj je to neko intimo najlažje sporočiti skozi minimalizem," je pojasnil in dodal, da je poslušalcem želel sporočiti, da je v življenju pomembno, da se svojih napak zavemo, si jih priznamo in se zanje znamo opravičiti.

Prvič pa se je zgodilo, da je René bratu pomagal pri ustvarjanju glasbe in besedila, saj se je do zdaj pod vse pesmi podpisoval le Jean. "Osnova je sicer moja, a ima glavno besedo vedno Jean," je o ustvarjalnem procesu pripovedoval René in v smehu dodal: "Tukaj ni demokracije." Ravno zato, ker je to edina pesem, ki jo je pomagal ustvariti pa je nanjo še posebej ponosen. "To res najbolj čutim, ker sem izhajal iz sebe in tako najbolj reflektira mojo osebnost," je še dejal.

René pa prepeva že od malih nog in pravi: "Mami mi je vedno govorila, da sem prej pel kot govoril in tudi sam se spominjam, da sem vedno želel postati glasbenik." Poleg petja pa je mladi ustvarjalec zaljubljen tudi v gledališče. Obiskoval je namreč Umetniško gimnazijo, kjer se je na dramsko-gledališki smeri učil igre. "Najprej želim izdati nekaj več pesmi, upam da naslednje leto tudi album, zato sem za enkrat igranje postavil na stranski tir, a vse možnosti puščam odprte."