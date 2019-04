Rammstein 'udarili' s pesmijo Radio

Zasedba Rammstein je najprej razburila duhove z videospotom za pesem Deutschland, ki je provokacija v njihovem tipičnem slogu, v slabem mesecu pa so dosegli že skoraj 40 milijonov ogledov na YouTubu. Njihova nova stvaritev Radio pa je v črno-beli tehniki, ki jo je bilo najprej mogoče slišati na izbranih radijskih postajah po Evropi in Ameriki, kar so tudi najavili na svojem Twitterju.

Pesem je nekoliko lahkotnejše narave, čeprav zgolj navidez, saj so tudi v njej njihove značilne kitare in odločen tempo. Člani zasedbe so opravljeni v slogu 60. let, nekoliko spominjajo na rojake Kraftwerk, pevec Till Lindemann pa je naličen podobno kot kultni nemški pevec in umetnikKlaus Nomi. Vse to so pomešali z aktualnimi, a zaigranimi prizori specialne enote policije, ki preganjajo protestnike.