Revija Billboard raperko Doechii razglasila za žensko leta

Raperka Doechii , ki je ob koncu preteklega in začetku letošnjega leta s svojo glasbo osvojila javnost, je bila sedaj razglašena za žensko leta po mnenju revije Billboard. Grammyjeva nagrajenka bo nagrado prejela na podelitvi, ki se bo odvila konec tega meseca.

Novinka v svetu rap glasbe je javnost navdušila s hitoma No Scrubs in Denial is a River, mesto v svetu glasbe pa je potrdila z osvojitvijo grammyja v kategoriji najboljšega rap albuma. Doechii je z zmago na grammyjih postala šele tretja ženska, ki je slavila v omenjeni kategoriji.

Glasbenica, ki prihaja s Floride, je bila že leta 2023 po mnenju revije Billboard razglašena za vzhajajočo glasbeno zvezdo, z naslovom ženske leta pa je nasledila zvezdnici Lady Gaga in Ariano Grande.

Na podelitvi bodo poleg Doechii nagrajeni tudi pevka Jennie za tekstopisko leta, pevka Erykah Badu za vzhajajočo zvezdo in Meghan Trainor za pop zvezdnico leta. Na dogodku bodo nastopile Ángela Aguilar, aespa, GloRilla, Gracie Abrams, Megan Moroney, Muni Long in Tyla.