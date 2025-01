Revija Rolling Stone objavila seznam 250 najboljših albumov 21. stoletja

Revija Rolling Stone je pri sestavljanju seznama 250 najboljših albumov 21. stoletja želela prikazati glasbo v čim večjem obsegu. "Ko smo izbirali med vključitvijo več albumov istega izvajalca in iskanjem prostora za album, ki je na seznam dodal nekaj pomembnega ali zanimivega, smo skoraj vedno izbrali drugo možnost," so pojasnili v uvodu in poudarili, da je to seznam albumov in ne izvajalcev. Kako je torej videti seznam?

Na rep dvajseterice se je z albumom The Fame Monster uvrstila Lady Gaga , ki vsebuje hite, kot so Bad Romance , Alejandro in duet Telephone , ki ga je Gaga zapela skupaj z Beyoncé. "The Fame Monster je Gago 'zacementiral' kot eno najboljših pop izvajalk njene cele generacije." Na 19. mesto se je z albumom Love and Theft uvrstil Bob Dylan , 18. mesto je pripadlo raperki Missy Elliott z albumom Under Construction , na 17. mesto pa se je uvrstila Adele z uspešen album 21, za katerega je med drugim osvojila šest grammyjev. Na njem najdemo hita Rolling in the Deep in Someone Like You .

Na njem lahko najdemo vsa večja imena, ki so tako ali drugače definirala obdobje, ki je minilo v znamenju razvoja tehnologije in sprememb v potrošniški kulturi. Zvezdnici Beyoncé in Taylor Swift sta si vsaka prislužili po štiri omembe. Kdo pa se je uvrstil na sam vrh? Spodaj objavljamo imena, ki so zasedla prvih 20 mest.

Na 16. mestu je Beyoncé z istoimenskim albumom, 15. mesto je zasedla Lana Del Rey z albumom Norman Fucking Rockwell!, 14. mesto je pripadlo duetu The White Stripes z albumom Elephant, na 13. mestu pa najdemo Fiono Apple in album z zelo dolgim naslovom The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do. 12. mesto je osvojil raper Jay-Z in njegov album The Blueprint, mesto pred njim, torej 11. mesto, pa je zasedel kantavtor D'Angelo z albumom Voodoo.

Kako pa je videti prva deseterica? 10. mesto je osvojila glasbena skupina The Strokes z albumom Is This It, deveto mesto pa Bad Bunny z albumom Un Verano Sin Ti. Na osmem mestu najdemo album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pod katerega se je podpisal raper Kanye West, sedmo mesto pa pripada glasbenici SZA z albumom SOS. Na šestem mestu je še en raper Kendrick Lamar s svojim prvencem good kid, m.A.A.d city.

Med peterico 250 najboljših albumov 21. stoletja se je uvrstila Taylor Swift, in sicer s pandemskim albumom Folklore, na katerem sta hita Cardigan in August. Hip-hop duo OutKast se je z albumom Stankonia uvrstil na četrto mesto. Tretjega meta se je z albumom Blonde razveselil kantavtor Frank Ocean, tik pod vrh pa so se z albumom Kid A, ki je izšel ob vstopu v novo tisočletje, zavihteli rockerji Radiohead.