Revijalno baladerstvo Miley Cyrus na začetni stopnji

SOMBR - Undressed

Sombr in njegovi prihodnji izzivi utregnejo postati še zelo zanimivi. Newyorški indie-popevkar je produkt tiktokovske fame. Obenem je njegov izraz vse resneje zraščen z zvokom, ki so ga predvčerajšnjim, tj. pol četrt stoletja vzpostavili pobudniki obujene post-punk esence, začenjši s The Strokes na ameriški ter občutno daljšo vrsto sodobniških bendov na evropski strani (Franz Ferdinand, The Hives, Arctic Monkeys idr.). Shane Boose zaenkrat tudi izgleda kot nekoč Julian Casablancas. S pol kile težkim Shurevim retro mikrofonom tipa 55SH - kot opaženo v spotu - še ne zna žonglirati. A ni vrag, da se bo 19-letnik sčasoma naučil tudi teh veščin. Ergo, nekaj proteinov mu že manjka, maščob pač ne.

OCENA: 4,5

MILEY CYRUS - More to Lose

Sleherno poletje potrebuje tri, štiri nove močne balade. In te lahko priskrbi le znano, utečeno, glasovno spodobno ime. Resni baladerji in baladerke nikoli so pevci srednjih let ali pa se (počasi že) bližajo statusu penzionistov. Lady Gaga trenutno še zalezuje nekaj rekordnih kariernih presežkov, medtem ko veteranka Mariah Carey več ne najde motiva, Barbre Streisand pa se spomnimo le še betežni. Ker tudi na zahodu zorimo hitreje kot nekoč, baladno super-štafeto že prevzema Miley Cyrus. More to Lose je neizrazita balada, ki pozitivne ocene me more doseči. Toda trditev, da jo je pevka posnela v enem snemalnem poskusu s skupaj z opaženim v pripadajočim videospotom, odkriva nekaj pomenljivega. Zdi se, da je Cyrusova z More to Lose izvaja javno vajo z namenom osvojiti ekspresivno raven treh prej omenjenih kolegic. V tem primeru ne izgublja, pač pa pridobiva (šibko dvojko). Pevkih deveti album Something Beautiful izide ob koncu meseca.

OCENA: 2

GOGO PENGUIN - What We Are And What We Are Meant to Be

V izogib popolnemu zaciklanju - čeprav svojo ezoteričnost utrjujejo na zankanju preprosti melodičnih frazic -, so se manchesterski džezisti morali oprijeti novih, ne nujno kričečih metod - in orodij. Izvajalsko čistost so ohranili. Produkcijsko prav tako. Uvedli so nekaj novih zvokov, ob tem, da se niso digitalizirali. V novi uspešnici tria Gogo Penguin prednostno ne zvončklja samo klavir, ampak nekje vmesu tudi kot-analogen sintesajzer. Slednjega je slišati ravno dovolj, dovolj, da prešeren transcedentalni minimalizem, ki ga zasedba - malodane kot lasten izum - tako zelo predano ohranja že poldrugo desetletje, uspešno osvaja nova, mlajša občinstva. Resnično zanimiv bi bil bolj decentent odgovor na hipotetično vprašanje, koliko te publike pozna oz. še tako zelo strastno uživa ob poslušanju poetičnega ultra soft-džeza veterana Pata Methenyja.

OCENA: 4

SUMMER WALKER - Spend It

Umirjen soularski funky groove izposojen v desetdesetih naznanja tretji album dive, ki jo bomo v tej vlogi spremljali še zelo dolgo. Meteorski vzpon Atlantčanke, tedaj še v njenih najstniških letih, je obetal slogovno nekaj povsem novega. A tiste polbalade Summer Walker kot prepričljive sopotnice ekspanziji trapa (zdaj že središčne hiphop struje) s tem prvim namigom o pevkini prihajajoči songovski zbirki Finally Over It, kot da dokončno izgubljajo novodobni naboj. Ali drugače. Lepo se je spomniti Tony Braxton, to že. A da nas bo Summer Walker na zadnjo veliko R&B divo s preloma tisočletja Walkerjeva opozorila že na zdaj, hm. Prehitro preveč konformizma.