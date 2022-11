Režiser in glasbenik Dan Grabnar: Poskušam biti vedno radoveden

Dan Grabnar je mlad študent režije, glasbenik in nasploh ljubitelj umetnosti. Njegovo življenje je razpeto med Ljubljano in Beogradom, kjer se trenutno ukvarja s snemanjem izpitnega filma, kljub oddaljenosti pa ostaja član glasbene skupine LSDS Collective, ki je pred kratkim izdala singel Samsara, ki ga spremlja videospot, za katerega je poskrbel prav Dan.

Dan Grabnar je zelo sveže in mlado ime glasbenega ustvarjalca in bodočega režiserja, za katerega bomo v prihodnosti zagotovo še slišali. Svojo kreativnost se je odločil nadgraditi s študijem režije v Beogradu, saj se tam lahko uči od svojih vzornikov. Kljub temu, da ima v prihodnosti željo ustvarjati filme, ga vleče tudi v glasbeni svet. Je dejaven član mladega ljubljanskega glasbenega kolektiva LSDS Collective, ki ustvarja hip hop glasbo, njihova besedila pa na kreativen način odražajo stanje v družbi.

Dan Grabnar

Si glasbenik, ki študira režijo, ali si bolj študent režije, ki je hkrati glasbenik?

Kako bi opisal samega sebe? Kdo je Dan? Za zdaj študent režije, razpet med Ljubljano in Beogradom, definitivno pa za filmsko režijo ni dovolj samo študij, zato v to inkorporiram vse svoje interese. Poskušam biti vedno radoveden. Kako to, da si se odločil za študij režije v Beogradu? Odlična katedra za film. Super je, ko ti lahko predavajo ljudje, ki so ustvarili nekatere izmed tvojih najljubših filmov. Ne pravim, da ni tako na AGRFT-ju, ampak mi je srbska kinematografija bolj vzburjajoča.

Kaj te pri režiji najbolj navdušuje? Ustvarjanje svetov, kjer imaš moč in pa odgovornost nad življenji svojih likov. Si tudi glasbenik. Sodeluješ v skupini LSDS Collective, ki je pred kratkim izdala singel Samsara, za režijo pa si poskrbel kar sam. Kaj ti pomenita glasba in glasbeno ustvarjanje?

Kje iščeš navdih za ustvarjanje? Ustvarjate glasbo skupaj ali si to delo razdelite? Večino stvari ustvarjamo skupaj, so pa fantje aktivni tudi pri svojih solo projektih. Vzhajajoči album je plod večinoma skupnega ustvarjanja zadnjih dveh let in je po formi precej raztresen. V njem se lahko vidi zorjenje skupine v glasbi in pa v tekstih. Ponavadi je pa tako, da nekdo naredi beat, ostali pa prispevajo kakšno inštrumentalno linijo in rap parte (vokale).

LSDS Collective

Zaupaj nam kaj več o skupini. Kako je nastala, kdo je še član, kje delujete ... Zelo mladi in neodvisni hip hop in elektronski glasbeni ustvarjalci iz Ljubljane. Nihče od nas ni bil pod okriljem kakšne založbe, skupine ali pa projekta in smo v svojem razvoju, ustvarjanju in promociji zelo gverilski. Drugače ne dosežeš nič. V skupini so še NoKiltr, Male Ponco, Minnite, Taurus, Macofizz in Jonatan Hudnik. Slednji še nima umetniškega imena. (smeh)

Kakšen pomen se skriva za logom skupine in kaj pomeni njeno ime? Logo je naredil Vid Godec, ki skupaj z Gabrom Repovžem skrbi za našo grafično podobo. Je prevzet od loga slovenske Policije. Ime je prosto interpretacij, za nas je zloženka pojmov, ki ne bi smela biti skupaj, pa vseeno nekako delujeta. Tako kot večina naše glasbe. Kakšne imaš želje in načrte za prihodnost? Posneti čim boljše študentske filme in sodelovati s čim več različnimi igralci, ki jih je v Srbiji malo morje. Po faksu bomo pa videli, upam da se bom lahko ukvarjal s filmom, rad pa bi posnel čim več videospotov. Se mi zdi, da so lahko dober veznik med glasbo in filmom, vseeno pa ne vem, kakšna je njihova prihodnost. Imam občutek, da se po formi izpevajo, tako da je treba biti zelo inovativen, da pustiš vtis. Bolje ne imeti videospota kot pa zelo povprečnega.