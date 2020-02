Režiser Martin Scorsese med Eminemovim nastopom zadremal

Med predvajanjem kompilacije najbolj znanih z oskarjem nagrajenih pesmi je na koncu na oder prišel Marshall Mathers oziroma Eminem in občinstvo dodobra razgrel z enim svojih največjih hitovLose Yourself iz filma Osem milj, ki je leta 2003 na podelitvi zlatih kipcev slavil kot najboljša pesem leta.

Občinstvo je bilo sicer v večini nad presenečenjem in njegovim nastopom več kot navdušeno, nekateri so z njim plesali, rapali in se mu na koncu poklonili s stoječimi ovacijami. Nekateri, med drugim tudi režiser Martin Scorsese in pevka Billie Eilish , pa nad nastopom niso bili najbolj navdušeni. 77-letni režiser si je čas, ko je bil Eminem na odru, vzel za kratek dremež, 18-letnica pa je z mimiko pokazala, da ne razume, zakaj je Eminem na odru in zakaj poje pesem, ki je stara prav toliko kot ona.

Idini Menzel očitno ni bilo jasno, zakaj je med nastopajočimi tudi Eminem in zakaj nastopa z 18 let staro pesmijo.

Eminem se je na svoj račun pošalil tudi sam in se na twitterju hkrati zahvalil filmski akademiji za to čast. Zahvalo pa je zavil v svoje znamenite verze in pesemi Lose Yourself. "Poglejte, če bi imeli en poskus, eno priložnost ... Akademija, hvala, da ste me gostili. Se opravičujem, da sem potreboval 18 let, da sem prišel sem."

Scorsese navdušil twitter

Vsako leto in vsaka bolj pomembna prireditev poskrbi za celo vrsto zanimivih, zabavnih tvitov. Tokrat je največ navdušenja požel 77-letni režiser Scorsese, ki je bil letos nominiran za najboljšo režijo za film Irec.